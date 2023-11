Un survivant de l’Holocauste : «J’étais sioniste avant de découvrir la vérité sur Israël et l’injustice faite aux Palestiniens» (Vidéo)

Dans une interview qui a suscité de nombreuses interactions avec Piers Morgan, dans son émission «Uncensored» sur la chaîne britannique Talk TV, le Dr Gabor Maté, survivant de l’Holocauste, psychiatre et auteur hongrois-canadien, a déclaré qu’il était un ancien sioniste, mais qu’il ne l’est plus depuis qu’il a découvert le vrai visage d’Israël. Vidéo.

Il croyait en Israël en tant qu’entité juive, mais il a changé d’opinion lorsqu’il a appris la réalité de la situation en Palestine et comment Israël était fondé sur les massacres et l’expulsion des Palestiniens de leurs terres. Il a confirmé qu’il avait pris conscience de la réalité de l’occupation israélienne lors de sa visite dans les territoires palestiniens occupés et qu’il avait pleuré amèrement chaque jour pendant deux semaines après son retour de sa visite à cause de la tragédie de ce qu’il avait vu.

Interrogé sur l’attaque du Hamas du 7 octobre, une question que la chaîne de télévision Piers Morgan ne cesse d’évoquer , le médecin spécialisé dans le développement et la traumatologie de l’enfant a souligné que malgré la tragédie de ce qui s’est passé, il faut reconnaître le contexte historique pour comprendre la situation actuelle pour avancer. Il a souligné la nécessité de prêter attention à ce à quoi le peuple palestinien était exposé, et à ce à quoi étaient exposés les habitants de Gaza en particulier.

Maté, qui a survécu à l’Holocauste après que sa mère l’ait placé le premier jour de sa naissance dans une autre famille pour le sauver, a appelé à la fin de l’occupation israélienne, à la fin de la persécution des Palestiniens et à la restitution des terres qui leur étaient confisquées depuis 1967.

Maté a embarrassé son interlocuteur en lui demandant d’arrêter de parler du Hamas et lui a demandé de regarder par exemple la charte du parti israélien Likoud qui nie l’existence même des Palestiniens. Il lui a dit : «Piers, vous devez aller à Gaza et voir cela par vous-même, comme je l’ai fait, et vous pleurerez chaque jour pendant deux semaines devant l’horreur de ce que vous verrez, comme je l’ai fait… la terre doit être restituée aux Palestiniens.» Et de conclure : «Cette injustice ne peut pas durer longtemps.»

I. B.

Traduit de l’arabe.

D’après ‘‘Al-Quds Al-Arabi’’.