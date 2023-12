Le lobby sioniste a de plus en plus mal à justifier les crimes d’Israël

De plus en plus d’indices semblent indiquer qu’il y aura un avant et un après l’opération «Déluge d’Al Aqsa» partout dans le monde. Les lobbys sionistes, notamment en Occident, ont de plus en plus mal à justifier les crimes de l’Etat génocidaire d’Israël dans les territoires palestiniens.

Par Elyes Kasri *

Le comportement criminel et barbare de l’armée israélienne à Gaza et les propos racistes et odieux des responsables politiques et militaires de l’Etat hébreu ont ébranlé la propagande et l’image fallacieuse du sionisme au point qu’en plus des expressions de reconnaissance et de gratitude des otages israéliens après leur libération par la résistance palestinienne, une majorité exceptionnelle de 65% se dessine aux Etats-Unis d’Amérique en faveur de la cessation des bombardements israéliens à Gaza.

Un nombre croissant de juifs israéliens et américains commencent à prendre leurs distances de la propagande sioniste en remettant en question la légitimité de la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza ainsi que les exactions commises contre les Palestiniens par l’armée et les hordes de colons israéliens.

Musk contre le «complexe mondial de la censure»

L’un des piliers de l’omerta sioniste internationale pour museler les médias et les réseaux sociaux a été ébranlé par Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, anciennement Twitter, qui, à la suite d’une campagne visant à forcer X à se ranger parmi les porte-voix de la propagande sioniste, a déclaré crument : «à ceux qui veulent me menacer et me faire chanter avec l’argent et la publicité, je dis allez vous faire f…», en mentionnant «Bob», le prénom de Robert Iger, le PDG de la société Disney, un des piliers historiques de la propagande sioniste qui avait mis en suspens avec d’autres entreprises comme Apple , IBM, NBC, Universal, Sony, et même l’Union Européenne, sa campagne publicitaire sur la plateforme X.

Que l’homme le plus riche du monde, propriétaire de la marque automobile Tesla et du plus grand réseau mondial de satellites de communication Starlink puisse défier publiquement le lobby sioniste et ce qui est qualifié de «complexe mondial de la censure» est un séisme et un signe annonciateur du relâchement de l’emprise du sionisme international et de ses réseaux alliés sur le monde des affaires et de la communication à l’échelle mondiale.

* Ancien ambassadeur.

** Nous reproduisons ci-dessous une vidéo de l’entretien d’Elon Musk avec Andrew Ross Sorkin, présentateur juif américain d’origine russe, au ‘New York Times’ DealBook Summit’, le 29 novembre 2023, où le magnat parle de l’antisémitisme dont l’accusent les lobbys sionistes et le boycott des annonceurs qui essayent de lui faire du chantage et auxquels il lance: «Allez vous faire f…», ajoutant : «Le voyage en Israël n’était pas une tournée d’excuses», puis : «Je n’ai aucun problème à être détesté».