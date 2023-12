«La torture en Israël atteint le stade du viol», témoigne un ex-détenu palestinien (vidéo)

Un détenu palestinien, qui vient d’être libéré de la sinistre prison israélienne dans le désert Néguev qu’il qualifie de «cimetière des vivants», affirme que plus de 3000 Palestiniens, sur les 7000 de leurs compatriotes qui croupissent dans les prisons israéliennes dans les pires conditions.

Passages à tabac matin, midi et soir qui causent des fractures des pieds, des mains et de la tête, la torture, l’absence de soin, des détenus décédés, et même viol des prisonniers. Un lieu de détention digne du Moyen Âge où les détenus sont détruits physiquement et psychologiquement. D’ailleurs, le détenu libéré appelle à ce que la Croix rouge visite les prisons israéliennes.

Un témoignage accablant sur le terrorisme et la barbarie d’Israël, l’État génocidaire pour la défense duquel les États-Unis oublient comme par magie leurs interminables leçons relatives au respect des libertés et des droits de l’homme.

Rappelons que l’enfant prisonnier Mohamed Nazzel, libéré dans la nuit du lundi 27 novembre, et qui est rentré avec les bras et les doigts fracturés après avoir été battu sauvagement par les geôliers israéliens, était incarcéré dans cette sinistre prison du Néguev qui mériterait plutôt l’appellation du bagne du Néguev.