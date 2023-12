Samedi à Paris : manifestation de soutien à la lutte des Palestinien-ne-s

Le collectif Urgence Palestine organise, samedi 2 décembre 2023 à Paris, une journée nationale de mobilisation en faveur de la résistance palestinienne sous les slogans «Cessez-le-feu immédiat», «Stop au génocide» et «Free Palestine».

La manifestation de soutien à la lutte des Palestinien-ne-s démarrera vers 14 heures au niveau de la place de la République, pour traverser Boulevard du Temple et Boulevard Beaumarchais, avec une arrivée fixée à Bastille.

Le but des organisateurs est d’intensifier la mobilisation en faveur de la lutte des Palestinien-ne-s pour la libération, d’appeler à la fin du génocide perpétré par l’Etat d’Israël dans les territoires palestiniens occupés, et notamment à Gaza, de dénoncer le sionisme, le racisme, le colonialisme et l’impérialisme, et d’œuvrer pour l’unité et la convergence des luttes.

Cette journée, qui marquera un tournant dans la mobilisation en France et en Europe, verra la constitution, partout, des cortèges Urgence Palestine dans les mobilisations unitaires.

Lien pour télécharger et imprimer le kit militant.

Lien pour créez un collectif local Urgence Palestine.