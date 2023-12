Tunis : « Wish-Asha et la bonne étoile » de Disney le 2 décembre à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise la projection du nouveau film Disney « Wish – Asha et la bonne étoile » de Fawn Veerasunthorn et Chris Buck samedi 2 décembre 2023 à 17h.

Les billets sont en vente à l’accueil de l’IFT et/ou en ligne sur son site web, avec trois tarifs : billet simple 6 dinars / Tarif de groupe : 4 DT/ Tarif étudiants du Centre de langue : 2 DT.

Synopsis Wish-Asha et la bonne étoile :

Jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, Asha vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles…

Bande-annonce