Un siècle de lutte en Palestine

Voici le scénario : criminaliser les boycotts, expulser les défenseurs des droits de l’homme, rebaptiser l’antisionisme en antisémitisme, diffamer les Juifs de gauche, infiltrer les organisations de gauche, annuler le financement des programmes d’aide, torpiller les campagnes politiques, licencier les professeurs des lycées et attaquer les commentateurs de réseaux aux discours critiques, et blanchir l’occupation. Les tactiques varient aujourd’hui, mais l’intention reste la même. Aussi longtemps que je suis en vie, les obstacles rencontrés en Occident pour défendre les droits des Palestiniens ont dissuadé tout le monde, sauf les personnes les plus engagées. (Illustration : Exodus des Palestiniens en 1948 chassés de leurs terres par les groupes terroristes israéliens).

Par Kaleem Hawa *

En conséquence, la responsabilité retombe souvent sur les épaules des Palestiniens. Rashid Khalidi, professeur à Columbia et codirecteur de son Centre d’études sur la Palestine, est l’un des plus connus à avoir assumé cette responsabilité.

Historien de renom et ancien conseiller de la délégation palestinienne lors des pourparlers de Madrid en 1991, il a écrit sur les origines du nationalisme arabe, la politique américaine de la guerre froide au Moyen-Orient, la construction de l’identité palestinienne, l’histoire du conflit israélo-palestinien et le processus de paix [israélo-arabe]. Il a également joué un rôle important en représentant les Palestiniens dans les médias occidentaux et en encadrant une génération croissante d’écrivains et d’universitaires palestiniens, notamment Noura Erakat et Lana Tatour.

Bien que les intérêts de recherche de Khalidi soient très variés, il a souvent examiné l’histoire de la Palestine dans le contexte du projet impérialiste occidental plus vaste, qui s’est étendu à de nombreux pays du Moyen-Orient et dont l’occupation militaire a dévasté des millions de vies arabes. La nature cyclique de cette histoire est importante. Par exemple, sur le thème d’un État démocratique unique pour tous les Palestiniens et les Israéliens – une idée de plus en plus répandue parmi les jeunes Palestiniens et les Juifs antisionistes –, il observe qu’il ne s’agit pas d’un départ radical mais plutôt d’un retour à une idée populaire en gestation depuis au moins 1968 mais qui a été marginalisée par une direction désormais gériatrique de l’OLP.

Guerre, déplacements et occupations sans fin

Dans le dernier livre de Khalidi, ‘‘La Guerre de Cent Ans contre la Palestine’’, l’histoire s’avère une fois de plus être la clé pour comprendre le présent. Il s’appuie sur ses travaux antérieurs, mêlant les histoires personnelles et familiales à l’histoire politique et retraçant la ligne de violence qui a englouti une terre connue sous de nombreux noms différents. Ce faisant, Khalidi identifie de nombreux acteurs qui ont joué un rôle déterminant dans la cause palestinienne, les révolutionnaires, les femmes et les jeunes qui ont contribué à construire le tissu de la vie palestinienne dans l’ombre d’une guerre, de déplacements et d’occupations sans fin.

La «guerre» dans le titre de Khalidi est conçue à la fois comme singulière et plurielle. Elle inclut mais transcende également les conflits militaires les plus couramment utilisés pour raconter l’histoire palestinienne. Il choisit de raconter cette histoire à travers six périodes distinctes, en commençant par la Déclaration Balfour en 1917 et en passant par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1947 sur la partition de la Palestine et la guerre israélo-arabe qui a suivi et la Nakba.

Retraçant la vie des Palestiniens après la guerre des Six Jours en 1967, il considère le contrôle de facto d’Israël sur toutes les terres, du Jourdain à la Méditerranée, puis se tourne vers l’invasion israélienne du Liban en 1982, la première Intifada de 1987, et enfin les incessants bombardements de Gaza et l’occupation croissante de la Cisjordanie aujourd’hui.

Tout cela peut se lire comme la chronique d’une lutte sans fin. La question de la Palestine a toujours été une question de conditionnement, de ce que nous sommes prêts à accepter et à oublier – et sachant cela, les ennemis de la nation palestinienne ont poursuivi un programme implacable d’effacement. Mais le livre de Khalidi est aussi un acte de récupération historique, un effort pour rédiger, comme il le dit, le «premier récit général du conflit raconté dans une perspective explicitement palestinienne».

Comme le travail pionnier des historiens israéliens Ilan Pappé et Avi Shlaim, ‘‘La Guerre de Cent Ans’’ ne propose pas une théorie unifiée de l’histoire mais plutôt un récit des structures coloniales dont dépend le projet israélien et des ponts qui relient encore les deux pays, l’archipel de la vie palestinienne.

Colonisation de la Palestine par les Juifs européens

Khalidi résiste à l’envie de commencer son livre par la fondation d’Israël en 1948. Au lieu de cela, il commence trois décennies plus tôt, en 1917, l’année de la Déclaration Balfour. Cette déclaration, publiée au plus fort de la Première Guerre mondiale par le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour, a été remise dans une lettre à Lord Rothschild, un éminent dirigeant de la communauté juive de Grande-Bretagne, et souligne le soutien du gouvernement à une patrie pour le peuple juif en Grande-Bretagne, la Palestine, alors partie de l’Empire ottoman.

Si certains historiens ont avancé que cette décision était motivée par l’antisémitisme occidental, il s’agissait sans aucun doute aussi d’un choix stratégique, visant à obtenir le soutien des Juifs américains et européens à l’effort de guerre et potentiellement au contrôle britannique du canal de Suez, ce qui renforcerait la route impériale de la Grande-Bretagne vers l’Inde.

Après la guerre, les Britanniques ont donné suite à cette déclaration, facilitant les revendications sionistes sur des territoires en Palestine par le biais de la Société des Nations, qui a établi des mandats de gouvernance coloniale en Palestine, au Liban, en Syrie et en Transjordanie à la suite de l’effondrement de l’Empire ottoman.

Le mandat palestinien était bien entendu unique dans la mesure où l’un des principes fondamentaux de la gouvernance britannique incluait une vision pour la colonisation de la région par des Juifs européens. Bientôt, diverses organisations juives, dont la plus importante est l’Agence juive, offrirent un logement, une éducation et d’autres services sociaux exclusivement aux résidents juifs de Palestine et aux Juifs qui s’y installèrent.

Pour Khalidi, le mandat britannique a établi deux réalités parallèles en Palestine : un projet embryonnaire d’édification de la nation pour la minorité juive et la poursuite de la politique coloniale pour la majorité arabe, dont la question de l’autodétermination n’a pas été abordée.

En décrivant cette histoire, Khalidi expose ce qui allait devenir l’orientation essentielle des puissances occidentales vers le Moyen-Orient au cours du siècle à venir [le XXe], y compris une approche à l’égard des Arabes de Palestine définie par cette combinaison particulière de paternalisme colonial et de négligence délibérée.

Un Goliath doté de l’arme nucléaire

Ce schéma s’est poursuivi dans le chapitre suivant de l’histoire palestinienne : la guerre israélo-arabe de 1948 et la Nakba, qui a vu l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leurs foyers. Khalidi traverse rapidement les violences vertigineuses de ces mois (l’histoire de l’Irgoun et de la Haganah et du Plan Dalet, le massacre de Deir Yassin, les bombardements de Jaffa et de Haïfa, le dépeuplement de Jérusalem-Ouest) pour arriver au résultat. Comme il l’explique, 1948 a transformé la Palestine «de ce qu’elle était depuis plus d’un millénaire – un pays à majorité arabe – en un nouvel État doté d’une importante majorité juive».

Les deux décennies suivantes de l’histoire palestinienne ont été marquées par une lutte continue contre cette nouvelle réalité, avec des hostilités qui ont débordé en 1967 et culminé avec la guerre des Six Jours entre les États arabes et Israël. Malgré l’insistance d’Israël sur le fait qu’il était l’opprimé dans cette guerre, les États arabes, affirme Khalidi, n’avaient aucune chance : «Israël a joui d’une suprématie militaire dès le début et, comme les renseignements américains l’ont noté en interne, était un Goliath doté de l’arme nucléaire.»

L’occupation israélienne qui a suivi allait changer la Palestine pour toujours. Après la guerre, le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté la résolution 242, sur les «territoires occupés» par Israël, dans laquelle le mot «Palestinien» n’apparaissait pas une seule fois. (Le peuple était simplement appelé «le problème des réfugiés».)

Selon Khalidi, la résolution a consolidé la domination israélienne de deux manières. Premièrement, en conditionnant le retrait d’Israël des terres dont il s’était emparé de Jordanie à l’établissement de frontières sûres, il a donné à Israël l’occasion de faire fi de l’intention de la résolution, en élargissant ses frontières à perpétuité en invoquant la sécurité comme excuse. Deuxièmement, en décrivant un règlement négocié entre Israël et les parties «arabes», la résolution a permis à Israël d’exploiter son langage et d’ignorer l’existence des Palestiniens, les excluant du processus de paix alors même que son projet colonial se poursuivait sans relâche, avec seulement un réponse grimaçante de la communauté internationale.

La guerre a également eu d’autres répercussions, culturelles et politiques. L’idée de la Palestine a refait surface après 1967, portée en partie par des artistes et des écrivains comme Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Emile Habibi, Fadwa Touqan et Tawfiq Zayyad et par l’émergence de groupes de résistance concurrents : le Mouvement des nationalistes arabes, dirigé par George Habash et Wadi Haddad, précurseur du Front populaire marxiste pour la libération de la Palestine, et du mouvement Fatah, dirigé par Yasser Arafat. Ensemble, ces porte-drapeaux ont marqué une nouvelle ère de résistance palestinienne et une détermination palestinienne renforcée. «Un paradoxe central de 1967 est qu’en battant les Arabes, Israël a ressuscité les Palestiniens», note Rashid Khalidi, citant Ahmad Samih Khalidi.

Bien entendu, certains de ces noms se lisent désormais comme une liste de présentes absences. Cela s’explique en partie par le programme agressif d’assassinats – ou de «liquidation» d’Israël, pour reprendre le terme d’Ariel Sharon – qui emploie souvent le prétexte familier de prévenir le terrorisme, une excuse que Khalidi trouve creuse, surtout compte tenu du grand nombre d’écrivains, de poètes et d’intellectuels qu’Israël a ciblé.

Une entreprise colonisatrice fondamentalement violente

Comme le montre Khalidi, ce recours à la violence a des racines profondes : Zeev Jabotinsky, l’un des pères fondateurs d’Israël, a décrit le sionisme comme «une entreprise colonisatrice, [qui] dépend de la question des forces armées». Le recours stratégique à la violence a poussé de nombreux Palestiniens à fuir, et les chapitres suivants de Khalidi décrivent la géographie croissante de la violence alors qu’Israël les poursuivait en Jordanie, au Liban, en Tunisie et de nouveau jusqu’en Cisjordanie et à Gaza d’aujourd’hui.

Au centre du livre de Khalidi se trouve une question : comment les Palestiniens ont-ils perdu autant et si souvent ? Pour apporter une réponse, il explore les différentes stratégies utilisées par les Palestiniens pour riposter ainsi que leurs forces et leurs limites. Sur l’usage réciproque de la force, par exemple, il rappelle les conseils donnés par l’intellectuel pakistanais Eqbal Ahmad, un ami qui a travaillé avec le Front de libération nationale en Algérie et qui pensait que la lutte armée palestinienne échouerait nécessairement face à un État israélien, qui mettait avant tout l’accent sur la sécurité du peuple juif.

Bien que cela puisse conduire, écrit Khalidi, à une stratégie de résistance non-violente – il compare favorablement les manifestations de la première Intifada à l’insurrection armée de la seconde – il décrit également sa susceptibilité à la cooptation (les dirigeants palestiniens revendiquant le droit depuis leur exil à Tunis) et la subversion de la première Intifada (Israël soutenant dans un premier temps la montée du Hamas afin d’affaiblir l’OLP).

Il n’est pas non plus optimiste quant au soutien historique des États arabes. Citant l’officier égyptien Ahmed Aziz, Nasser écrivait dans ses mémoires de 1954, ‘‘La Philosophie de la Révolution’’ : «Nous combattions en Palestine mais nos rêves étaient en Égypte», et il y a beaucoup à dire sur l’engagement largement esthétique en faveur de la libération palestinienne de la part du reste du monde arabe.

Les dirigeants palestiniens ne sont pas non plus innocents, ayant gaspillé de nombreuses opportunités de construire des alliances durables avec les pays arabes voisins. Mais les puissances occidentales ont également joué un rôle dans la division des Arabes, notamment en poussant Israël à négocier des traités avec des États individuels afin de marginaliser la cause palestinienne, d’abord avec l’Égypte en 1979, puis avec la Jordanie en 1994. Les relations contemporaines florissantes d’Israël avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis peuvent être considérées dans ce contexte comme la continuation d’une pratique de longue date, et non comme une rupture avec celle-ci.

Le piège de «l’autonomie palestinienne»

Cela amène Khalidi à souligner la farce de la diplomatie au cours des trois dernières décennies. Ayant assisté à la conférence de Madrid en 1991 et aux pourparlers qui ont suivi à Washington, initialement dirigés par le secrétaire d’État James Baker, Khalidi considère les efforts déployés par les États-Unis et d’autres puissances occidentales pour imposer un règlement aux Palestiniens comme emblématiques de leur position unilatérale. Tout au long de ces pourparlers, le gouvernement d’Yitzhak Shamir a pu dicter non seulement quels Palestiniens étaient autorisés à négocier (les membres de la diaspora et les résidents de Jérusalem étaient exclus), mais également quels sujets étaient interdits dès le départ, notamment «l’autodétermination palestinienne, la souveraineté, le retour des réfugiés, la fin de l’occupation et de la colonisation, la répartition de Jérusalem, l’avenir des colonies juives et le contrôle des droits sur la terre et l’eau.» Les Américains sont allés jusqu’à qualifier leur rôle d’«avocat d’Israël».

Comme le montre Khalidi, les négociations ont souvent été une série de pièges soigneusement tendus. Comme condition des discussions supposées de bonne foi à venir, il a été demandé aux négociateurs palestiniens d’accepter diverses conditions destinées à annuler de manière préventive leurs revendications, la rupture ultérieure des négociations étant inévitablement imputée à leurs dirigeants intransigeants.

Le pessimisme de Khalidi s’étend aux accords d’Oslo de 1993 et ​​1995, qui, selon lui, auraient dû être rejetés : «L’occupation aurait continué, comme elle l’a fait de toute façon, mais sans le voile de l’autonomie palestinienne.»

Pour Khalidi, ces échecs diplomatiques se sont produits dans un contexte de dépassement juridique israélien, les gouvernements israéliens préférant toujours revenir unilatéralement sur une décision plutôt que de demander la permission. Pour les évangélistes de l’approche diplomatique, l’artifice du succès exige que les négociations ne semblent pas ressusciter encore et encore les mêmes injustices – et ainsi l’aiguille bouge très légèrement, la solution proposée étant toujours une tentative de suturer une déchirure secondaire, plus grande.

La mort sociale et politique des Palestiniens

Le chapitre le plus surprenant de ‘‘La Guerre de Cent Ans’’ ne se déroule pas en Palestine, à Madrid ou à Washington. Khalidi était à Beyrouth lors de l’invasion du Liban par Israël en 1982, une campagne menée par le ministre de la Défense Ariel Sharon et le Premier ministre Menachem Begin, apparemment pour lutter contre la présence de l’OLP dans le pays. La guerre a reçu le feu vert du secrétaire d’État de Ronald Reagan, Alexander Haig, et l’administration a donné l’assurance que les réfugiés palestiniens au Liban resteraient protégés si l’OLP se retirait. Bien sûr, ces promesses étaient creuses, et Khalidi complète son analyse avec un point de vue troublant à la première personne, après avoir regardé avec horreur les bombes israéliennes pleuvoir sur Beyrouth : «Plus tard, j’ai vu que le bâtiment tout entier était aplati, réduit en un seul tas de décombres fumants. La structure, qui était remplie de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila, venait apparemment de recevoir la visite d’Arafat. Au moins une centaine de personnes, probablement davantage, ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants. Quelques jours plus tard, mon ami m’a raconté qu’immédiatement après l’attaque aérienne, alors qu’il montait dans sa voiture, secoué mais indemne, une voiture piégée avait explosé à proximité, vraisemblablement destinée à tuer les sauveteurs qui aidaient les familles qui tentaient de retrouver leurs proches dans les décombres. De telles voitures piégées – une arme de choix pour les forces israéliennes assiégeant Beyrouth, et l’un de leurs instruments de mort et de destruction les plus terrifiants – ont été décrites par un officier du Mossad comme étant une façon de ‘‘tuer pour tuer’’.»

L’expérience libanaise a montré que la mort sociale et politique des Palestiniens ne connaît pas de frontières : que ce soit dans les camps de réfugiés de Beyrouth, dans les rues de Gaza ou dans la diaspora américaine, Israël poursuivra les Palestiniens partout où ils existent. La complicité des États-Unis dans cet effort mérite également d’être notée, avec des munitions et des avions de fabrication américaine utilisés dans le bombardement de Beyrouth, soutenus par le soutien crucial de l’envoyé spécial de Reagan, Philip Habib. Il est stupéfiant de lire l’autopsie de Khalidi sur la guerre qui a détruit ce qu’on appelait le Paris du Moyen-Orient et surtout sur ce que sont devenus ses architectes : «Shamir et Sharon, ainsi que Netanyahou, sont devenus Premiers ministres d’Israël», et Reagan, Haig et Habib, tous maintenant morts, ont «jusqu’à présent échappé au jugement».

«Il n’y a pas que les fantômes bien connus qui hantent la Guerre de Cent Ans. Comme ma propre famille, certains membres de Khalidi sont originaires de Jaffa, l’un des sites de nettoyage ethnique les plus visibles en Israël.» Une photo de la maison de son grand-père à Tal Al-Rish orne la couverture du livre; l’édifice est resté abandonné depuis 1948.

Avec plus de 400 citations, ‘‘La Guerre de Cent Ans’’ est l’une des études générales les mieux documentées sur la vie palestinienne du 20e et du début du 21e siècle, mais c’est aussi un ouvrage profondément personnel. Pour un étranger, les nombreuses références faites par Khalidi à l’expérience de sa famille peuvent sembler excessives, d’autant plus qu’elle faisait partie des familles les plus importantes de Palestine. Mais pour un peuple dont l’histoire est pratiquement criminalisée, ce récit est en soi une forme de résistance, et c’est tout à son honneur que Khalidi s’efforce de dénoncer une direction palestinienne patriarcale et centralisée qui persiste encore aujourd’hui.

Tout en capturant l’histoire sociale, Khalidi prend soin de ne pas perdre de vue la realpolitik de la construction du mouvement, montrant comment les moments les plus réussis de la résistance palestinienne se sont produits aux moments où les intérêts d’Israël sont entrés en tension avec les intérêts fondamentaux de l’Occident. Les exemples qu’il cite incluent le retrait du soutien britannique à Israël, motivé par les craintes que l’élévation de la Palestine au rang de question panislamique ne pose de «sérieux problèmes» à la présence britannique en Inde, et les relations de plus en plus tendues d’Israël avec les États-Unis en tant que principal pays soutenant la guerre au Liban. Cette guerre s’étant prolongée, les États-Unis se sont rendu compte – selon un passage du journal de Reagan décrivant une conversation avec Begin – que la «photo d’un bébé de 7 mois avec les bras arrachés» à Beyrouth avait le potentiel d’affecter la position de l’Amérique sur la scène mondiale.

Certains critiques ont contesté l’étendue du discours de Khalidi ici. Scott Anderson, dans sa critique franchement embarrassante pour le New York Times, estime que «la faiblesse de ce livre, à mon avis, peut se résumer à une question simple : où cela vous mène-t-il ? Même si l’on accepte pleinement la thèse colonialiste de Khalidi, cela nous rapproche-t-il d’une sorte de résolution ?» Il ne faut pas s’étonner qu’Anderson, l’auteur de l’‘‘Orientalist Lawrence in Arabia’’, sans ironie, soit incapable de lire entre les lignes de Khalidi.

Un catalogue d’un siècle d’histoires tristes

En décrivant les arguments avancés par les Palestiniens en faveur d’une rupture avec la rhétorique vide de sens des Britanniques et des Américains; en soulignant l’importance fondamentale de la révolte de 1936-1939, menée par des «jeunes Palestiniens de la classe moyenne urbaine» ; et en soulignant le travail indispensable de Hanan Ashrawi et d’autres pour faire avancer la cause palestinienne sur la scène mondiale, Khalidi illustre, entre autres, les échecs de la diplomatie, le pouvoir des jeunes militants et l’importance des femmes dans la libération palestinienne.

Qu’il choisisse de faire tout cela implicitement tout en guidant le lecteur vers une compréhension de la profondeur de la frustration palestinienne, plutôt que de proposer des soi-disant solutions de la paix en réponse à plus de 50 ans d’occupation et à plus d’un siècle de dépossession, c’est une bonne chose : quel est le mot ? — histoire.

Même si ‘‘La Guerre de Cent Ans’’ se concentre principalement sur le passé, on peut laisser le livre de Khalidi avec une certaine idée de ce qui va suivre. Après avoir passé en revue les diverses manifestations de la résistance palestinienne au fil du temps, depuis le recours à la force jusqu’au recours à la diplomatie, depuis le recours à divers États arabes jusqu’à faire cavalier seul, il conclut que les boycotts, qu’il s’agisse de la grève générale de 1936 ou du boycott moderne, le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) – a fait progresser la cause palestinienne plus que tout ce qui a été fait par le Fatah ou le Hamas.

Les Palestiniens l’ont compris depuis longtemps, tout comme le gouvernement israélien. Son ministère des Affaires stratégiques, dirigé par Gilad Erdan [en 2020], identifie désormais deux principales menaces existentielles pour Israël : l’Iran et le mouvement BDS. Et d’autres signes d’un changement possible se profilent à l’horizon. En février, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a publié sa liste de 112 entreprises – parmi lesquelles Airbnb et Motorola – engagées dans des colonies israéliennes illégales. Près de 130 membres du Parlement ont appelé le Royaume-Uni à imposer des sanctions économiques à Israël en réponse à son programme d’annexion de jure. Et l’Afrique du Sud a rappelé définitivement son ambassadeur en Israël, qualifiant le traitement des Palestiniens d’«apartheid».

Il ne faut néanmoins pas commettre l’erreur de surestimer ces évolutions. En fin de compte, ‘‘La Guerre de Cent Ans contre la Palestine’’ est un livre pessimiste, un catalogue d’un siècle d’histoires tristes. Si ce résultat est en partie le résultat des échecs des médias occidentaux et de leur complicité en faveur de l’effacement palestinien, il est également le résultat logique d’un déséquilibre de pouvoir ossifié qui ne finira par se fissurer que sous la pression exercée par une campagne populaire de condamnation morale et économique.

Traduit de l’anglais.

* Auteur américain collaborant avec The New York Review of Books, The Nation, The Times Literary Supplement et d’autres publications.

Article paru le 27 juillet 2020 dans The Nation.