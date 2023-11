Histoire : aux sources de l’alliance américano-israélienne

L’image négative des Palestiniens dans l’esprit américain a été largement façonnée par les vues israéliennes hostiles à leur égard, comme ainsi que par l’islamophobie et l’arabophobie américaines. Cependant, la Palestine occupe aujourd’hui une place dans le débat public américain dont elle n’avait jamais bénéficié auparavant, et cette attention accrue s’est accompagnée d’un examen critique plus approfondi de l’alliance américano-israélienne et des mythes qui la fondent.

Par Rashid Khalidi *

L’industrie américaine de l’édition ne lésine pas sur Israël. Il nous a fourni des étagères remplies d’hagiographies de générations de dirigeants israéliens, des hectares de beaux livres sur papier glacé vantant le miracle israélien dans le désert et une pléthore d’études sur Israël et ses relations avec le monde.

Dans cette dernière catégorie, les études sur les relations entre Israël et les États-Unis occupent une place particulière. La plupart expriment une profonde sympathie pour Israël et défendent fermement le partenariat le plus étroit possible entre les deux pays, même s’ils critiquent parfois les excès de chacun. Une grande partie de ces écrits sont rédigés par des politologues ou d’anciens diplomates, israéliens ou américains, et se concentrent sur la diplomatie et la stratégie.

Les meilleurs livres de cette vaste littérature ont une portée temporelle étroite, comme ‘‘Eye on Israel’’ de Michelle Mart et ‘‘Israel in the Mind of America’’ de Peter Grose, ou adoptent une approche des relations internationales, comme ‘‘Beyond Alliance’’ de Camille Mansour et ‘‘Genesis’’ de John Judis et Irene Gendzier.

En conséquence, même les meilleures de ces études ignorent souvent les forces culturelles, intellectuelles, religieuses et émotionnelles qui ont également joué un rôle dans le façonnement des relations israélo-américaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Colonisation systématique et suppression des populations autochtones

‘‘Our American Israel: The Story of an Entangled Alliance’’ d’Amy Kaplan contribue à combler ce vide. Un tour de force à la fois d’histoire et d’études culturelles, il s’agit du premier ouvrage à décrire de manière complète et rigoureuse la relation de l’Amérique avec Israël en termes de liens culturels profonds qui unissent si étroitement les deux pays et à examiner l’évolution de leurs relations sur plusieurs générations. Le titre du livre de Kaplan est extrêmement révélateur : il s’agit de l’histoire de la façon dont un projet national et de colonisation dans une partie lointaine et apparemment exotique du monde a été normalisé et américanisé au point que, dans l’imaginaire américain, les Israéliens sont considérés comme des proches. Dans un certain sens, pour de nombreux Américains, Israël fait partie de nous.

Amy Kaplan est historienne de la culture américaine et de la vie intellectuelle à l’Université de Pennsylvanie. Son travail est largement respecté parmi les chercheurs dans le domaine pour sa compréhension perspicace du rôle crucial de la culture dans l’histoire, et elle propose ici un examen exemplaire de la manière dont l’exception américaine et le sentiment d’Israël en tant que lieu et peuple spéciaux favorisés par le sionisme se sont reflétés l’un l’autre. Pour Kaplan, cela explique un aspect crucial de l’extraordinaire affinité entre les deux peuples : ils partagent la conviction que l’existence de leur nation a été divinement ordonnée et qu’elle est donc exemptée des règles qui s’appliquent aux autres nations.

Pour expliquer cette affinité, Kaplan s’appuie sur les mythologies pionnières parallèles des deux peuples et sur leurs vues tout aussi dédaigneuses à l’égard des populations indigènes des terres qu’ils dirigent. Elle montre que les formes d’exception américaines et israéliennes se croisent de nombreuses manières – non seulement dans la manière dont les deux pays comprennent leurs destinées manifestes respectives, mais aussi dans les moyens matériels par lesquels ils les ont concrétisés à travers la colonisation systématique et la suppression des populations autochtones.

Kaplan souligne l’importance cruciale de ce processus de répression dans l’image paradoxale de victime et de vainqueur dont Israël a longtemps bénéficié aux États-Unis. Soulignant les conséquences de cette vision sympathique de longue date d’Israël pour le tiers habituellement invisible de ce triangle – le peuple palestinien – elle note également comment l’image négative des Palestiniens dans l’esprit américain a été largement façonnée par les vues israéliennes hostiles à leur égard, comme ainsi que par l’islamophobie et l’arabophobie américaines.

«Cette terre est à moi, Dieu me l’a donnée»

De nombreux aspects de ‘‘Our American Israel’’ sont révélateurs, même pour ceux qui sont plongés depuis longtemps dans ce sujet. La discussion de Kaplan sur le roman ‘‘Exodus’’ de Leon Uris, ainsi que sur son adaptation cinématographique, place ces deux œuvres extrêmement influentes précisément à leur place : fermement au centre de la compréhension d’une génération entière, non seulement d’Israël mais de l’ensemble du Moyen-Orient. Comme le souligne Kaplan, une parole de la chanson thème du film – «Cette terre est à moi, / Dieu m’a donné cette terre» – est peut-être l’un des éléments de persuasion politique les plus concis et les plus captivants sur la colonisation, ancrant la conquête territoriale dans l’injonction divine.

Brillante est l’analyse de Kaplan du succès retentissant du livre de Joan Peters de 1984, ‘‘From Time Immemorial’’, qui a eu un impact puissant en persuadant tous ceux désireux de croire que les Palestiniens n’ont jamais existé en tant que peuple distinct, bien que des universitaires réputés aient universellement démystifié l’argument du livre.

Parmi les autres aspects notables de ‘‘Our American Israel’’, il y a la lecture perspicace de Kaplan de la manière dont l’invasion israélienne du Liban en 1982, les massacres qui ont suivi dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila et le déclenchement, cinq ans plus tard, de la première Intifada palestinienne ont transformé la vision américaine d’Israël et le Moyen-Orient.

Alors que les Palestiniens – effacés de la conscience publique après la Nakba (catastrophe) de 1948, l’exode brutal et forcé de centaines de milliers de personnes de leurs foyers pendant la guerre qui a conduit à la création d’Israël – ont réussi à attirer l’attention internationale sur leur cause dans les années 1960 et 1970, ils n’ont pas atteint une nouvelle importance similaire aux États-Unis. S’ils existaient dans la conscience publique, ils étaient souvent considérés comme des terroristes.

La guerre de 1982 puis la première Intifada ont commencé à modifier cette équation. L’invasion du Liban par Israël et le siège de Beyrouth-Ouest pendant deux mois, au cours duquel plus de 17 000 personnes, pour la plupart des civils, ont perdu la vie, ont eu un fort impact sur l’opinion publique américaine. Les images télévisées de cette pluie de feu s’abattant sur une ville sans défense ne pouvaient pas correspondre à l’image soigneusement cultivée du petit Israël courageux retenant des hordes d’Arabes meurtriers. Ce n’est «pas l’Israël que nous avons vu dans le passé», a déclaré John Chancellor de NBC News, s’exprimant depuis un toit de Beyrouth Ouest alors que des bâtiments brûlaient en arrière-plan. Les reportages sur la première Intifada ont eu un effet similaire : mois après mois, des images nocturnes montrant les tirs et les passages à tabac sauvages de jeunes manifestants palestiniens par des soldats israéliens ont encore modifié la façon dont de nombreux Américains percevaient le conflit.

Même si Kaplan souligne l’importance de ces événements dans la transposition de l’image bien établie d’Israël et des Palestiniens, David contre Goliath, elle raconte avec quelle agilité les partisans américains d’Israël ont réagi et riposté, reconstruisant rapidement le soutien qu’Israël avait perdu, en utilisant un nouvel ensemble de tropes et d’arguments axés sur l’Holocauste, la vulnérabilité israélienne et le terrorisme palestinien.

Bien que le monumental The Holocaust in American Life de Peter Novick examine comment les réactions des Américains au génocide nazi contre les Juifs ont affecté leur vision d’Israël, le livre de Kaplan fournit l’étude la plus approfondie de la façon dont l’interconnexion étroite des deux s’est développée dans l’imaginaire américain. S’appuyant sur les travaux de Novick et d’autres chercheurs, Kaplan analyse la manière dont l’Holocauste et Israël sont effectivement devenus les deux piliers de l’identité juive américaine, en mettant l’accent sur le premier et en soulignant la vulnérabilité du second. Ainsi, l’Holocauste «représentait désormais également une menace imminente pour l’avenir de l’État juif», écrit-elle. Elle ajoute : «Une atrocité passée en Europe est venue préfigurer une apocalypse imminente au Moyen-Orient.»

Le sionisme chrétien des évangéliques américain

Kaplan est tout aussi convaincante dans son examen du sionisme chrétien, en particulier parmi les évangéliques. Avec la montée de la droite chrétienne dans les années 1970, ce sujet est devenu un sujet de plus en plus important, expliquant en partie l’évolution du Parti républicain vers un soutien inébranlable aux politiques israéliennes les plus extrêmes. En effet, aujourd’hui, l’un des soutiens les plus passionnés à Israël vient des chrétiens évangéliques, un fait souligné lorsque le secrétaire d’État Mike Pompeo, un fervent évangélique, a déclaré lors d’un entretien que Dieu avait peut-être élevé Donald Trump à la présidence afin de protéger Israël.

Même si le soutien effusif de l’administration Trump à Israël peut donner l’impression que rien n’a changé entre les deux pays, en réalité, beaucoup de choses se sont passées sous la surface au cours des cinq dernières années. L’opinion publique de gauche, en particulier parmi les jeunes et les personnes de couleur, a considérablement changé ces dernières années en ce qui concerne la Palestine et Israël. En conséquence, les hommes politiques semblent prêts à rompre avec le consensus semblable à celui du lemming qui soutient chaque action d’Israël. Une nouvelle cohorte de jeunes femmes progressistes de couleur élues au Congrès, dont Rashida Tlaib et Ilhan Omar, se sont prononcées contre la politique israélienne et en faveur du mouvement pro-palestinien de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Malgré les représailles féroces et souvent racistes dont elles font l’objet, elles ont démontré que des choses peuvent aujourd’hui être dites sur Israël et la Palestine au Congrès, sur les campus universitaires et même, faiblement, dans les médias, qui étaient tout simplement indicibles dans le discours public américain il y a seulement quelques années.

C’est donc le bon moment pour paraître le livre convaincant de Kaplan sur la nature extraordinaire des relations américaines avec Israël au cours des trois derniers quarts de siècle. Ses profondes racines historiques et son traitement très sophistiqué de la culture, des arts et des médias contribuent à expliquer le rôle crucial – en fait, dirait-elle probablement (et je serais d’accord), le rôle prééminent – ​​du roman, du cinéma, du journalisme et d’autres formes d’information, la production culturelle et artistique, dans l’élaboration de la vision américaine d’Israël. Une telle compréhension est particulièrement utile à une époque où un grand nombre de jeunes Américains méprisent de plus en plus les opinions souvent non critiques et embrumées d’Israël de leurs aînés. La Palestine occupe aujourd’hui une place dans le débat public américain dont elle n’avait jamais bénéficié auparavant, et cette attention accrue s’est accompagnée d’un examen critique plus approfondi de l’alliance américano-israélienne et des mythes dont on nous a parlé. Dans cet environnement, ‘‘Our American Israel’’ ne pourrait pas tomber plus à propos, et il trouvera probablement un large public non seulement dans un certain nombre de domaines universitaires, mais aussi parmi les activistes et les lecteurs non spécialisés. Car c’est un livre que tout le monde peut lire avec d’énormes avantages : il est magnifiquement écrit, soigneusement conçu et totalement exempt de jargon.

Le livre suscitera probablement également une intense controverse, car il encorne doucement mais profondément de nombreuses vaches sacrées. Mais il sera bien accueilli par tous ceux qui cherchent à comprendre et à s’écarter des mythes qui ont joué un rôle central dans l’énigme américano-israélienne-palestinienne à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. L’analyse lucide de ‘‘Our American Israel’’ nous aide à nous montrer comment nous nous sommes retrouvés dans cette confusion et, ce faisant, elle nous aide également à tracer une voie réaliste par laquelle la justice et l’égalité pour les deux peuples peuvent remplacer la discrimination et l’oppression qui sont le statu quo.**

Traduit de l’anglais.

Source : The Nation.

* Professeur d’études arabes modernes à l’Université de Columbia, auteur de ‘‘Hundred Years’ War on Palestine’’.

** Les titres et intertitres sont de la rédaction.