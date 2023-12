Le fait que l’acteur noir américain Denzel Washington ait été choisi pour jouer le rôle d’Hannibal Barca dans un film produit par la plateforme Netflix a remis à l’ordre du jour le débat sur la couleur de peau du général carthaginois. Dans un article publié le 16 août 2019, intitulé «Hannibal, ennemi de la Rome antique, était-il noir ?», le site ThoughtCo avouait que la question est difficile à trancher. Nous reproduisons ci-dessous une traduction de cet article qui fait le tour de la question. (Illustration : Buste en bronze d’Hannibal Barca, Jeff Glasel, v. 1815; avec Hannibal traversant les Alpes, de Heinrich Leutemann, 19e siècle; et Hannibal en Italie, fresque de Jacopo Ripanda, XVIe siècle).

Par N.S. Gill

Hannibal Barca était un général carthaginois considéré comme l’un des plus grands chefs militaires de l’histoire. Hannibal est né en 183 avant notre ère et a vécu à une époque de grands conflits politiques et militaires. Carthage était une grande et importante cité-État phénicienne en Afrique du Nord, souvent en conflit avec les empires grec et romain.

Parce qu’Hannibal est originaire d’Afrique, la question est parfois posée : «Hannibal était-il noir ?»

Qu’entend-on par les termes «Noir» et «Afrique »?

Le terme Noir, dans son usage moderne aux États-Unis, signifie quelque chose de différent de ce que signifierait l’adjectif latin commun pour «noir» (niger). Frank M. Snowden l’explique dans son article «Idées fausses sur les Noirs africains dans le monde méditerranéen antique : spécialistes et afrocentristes». Comparé à un Méditerranéen, quelqu’un de Scythie ou d’Irlande était visiblement blanc et quelqu’un d’Afrique était visiblement noir.

En Égypte, comme dans d’autres régions d’Afrique du Nord, il existait d’autres couleurs permettant de décrire le teint. Il y avait également de nombreux mariages mixtes entre les personnes à la peau plus claire d’Afrique du Nord et les personnes à la peau plus foncée appelées Éthiopiens ou Nubiens. Hannibal avait peut-être la peau plus foncée qu’un Romain, mais il n’aurait pas été décrit comme éthiopien.

Hannibal venait d’une région appelée Afrique du Nord, d’une famille carthaginoise. Les Carthaginois étaient des Phéniciens, ce qui signifie qu’ils seraient classiquement décrits comme un peuple sémitique. Le terme sémitique fait référence à une variété de peuples de l’ancien Proche-Orient (par exemple les Assyriens, les Arabes et les Hébreux), qui comprenaient certaines parties de l’Afrique du Nord.

Buste en bronze d’Hannibal Barca, Jeff Glasel, v. 1815.

Pourquoi nous ne savons pas à quoi ressemblait Hannibal

L’apparence personnelle d’Hannibal n’est ni décrite ni montrée sous une forme incontestable, il est donc difficile de simplement pointer vers une preuve directe. Les pièces de monnaie frappées pendant la période de sa direction pourraient représenter Hannibal, mais pourraient également représenter son père ou d’autres proches. De plus, selon un article de l’Encyclopedia Britannica basé sur les travaux de l’historien Patrick Hunt, s’il est possible qu’Hannibal ait des ancêtres originaires de l’intérieur de l’Afrique, nous n’avons aucune preuve claire pour ou contre :

«En ce qui concerne son ADN, à notre connaissance, nous n’avons aucun squelette, aucun os fragmentaire ou trace physique de lui, donc établir son appartenance ethnique serait principalement spéculatif. Cependant, d’après ce que nous pensons savoir de son ascendance familiale, sa famille Barcide (si c’est même le bon nom) a été généralement comprise comme descendant de l’aristocratie phénicienne… [donc] son ​​ascendance originale se situerait dans ce qui est aujourd’hui le Liban moderne. Pour autant que nous le sachions, peu ou pas d’africanisation – si ce terme est acceptable – ne s’est produite dans cette région avant ou pendant son époque. En revanche, depuis que les Phéniciens sont arrivés puis se sont installés dans ce qui est aujourd’hui la Tunisie… près de 1 000 ans avant Hannibal, il est très possible que sa famille se soit mêlée dans l’ADN à des peuples vivant alors en Afrique du Nord. Cela ne nie pas une éventuelle africanisation de la région de Carthage.» (Encyclopedia Britannica).

Traduit de l’anglais.