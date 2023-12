La couleur de peau d’Hannibal en discussion à l’Assemblée tunisienne   

L’annonce récente par Netflix de la production d’un drame sur le légendaire général carthaginois Hannibal, interprété par l’acteur noir américain Denzel Washington, a suscité une vague de réactions de la part des Tunisiens, qui se sont largement plaints sur les réseaux sociaux d’une «falsification de l’histoire».

Certains ont critiqué «un projet de la part des Afrocentristes qui veulent attribuer un rôle central dans l’histoire aux cultures noires au détriment des autres cultures».

Des réactions parvenues avant-hier, 30 novembre 2023, à l’Assemblée, lorsque la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a été obligée de répondre au député Yassine Mami, qui s’était plaint du fait que la Tunisie n’était pas informée sir le contenu du film et son scénario, pour se prémunir contre une éventuelle falsification des faits historiques.

La ministre, s’exprimant à l’hémicycle à l’occasion de l’approbation du budget 2024 de son ministère, a indiqué que son département cherche à négocier avec Netflix pour que certaines séquences du film soient tournées en Tunisie, soulignant que l’intention de la plateforme est faire une fiction et non un film historique. Ceci, a expliqué la ministre, ne donne pas à la Tunisie le droit d’intervenir sur le contenu des œuvres, ce que le député était censé savoir.

L’annonce du futur tournage du film a désorienté l’opinion publique tunisienne. Si certains étaient ravis à l’idée de savoir que Denzel Washington incarnera l’un des plus grands chefs militaires de l’Histoire, d’autres ont remis en question ce choix, dénonçant une tentative de falsification des faits historiques.

Des controverses similaires avaient éclaté en Egypte à propos de la production du docudrame ‘‘Reine Cléopâtre’’ avec l’actrice noire Adele James dans le rôle principal, qui s’était retrouvé au centre d’un débat mondial sur l’afrocentrisme. Ce qui a poussé le ministère égyptien à annoncer la production de son propre documentaire très coûteux pour diffuser autant que possible les vérités historiques accumulées par des experts de confiance sur la reine égyptienne.

Hannibal Barca, né en 247 av. J.-C. à Carthage, dans l’actuelle Tunisie, et mort entre 183 et 181 av. J.-C. en Bithynie, dans l’actuelle Turquie, a a toujours été dépeint par les historiens, les artistes et les sculpteurs sous les traits d’un homme blanc de type nord-africain que justifie son origine punique.

I. B.