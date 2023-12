Tunisie : le TMM atteint ses plus hauts niveaux en 2023

Le taux monétaire moyen (TMM) du mois de novembre 2023 s’est stabilisé à 7,99%, pour le deuxième mois consécutif, selon les données monétaires et financières publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le TMM a maintenu sa tendance haussière au cours des dernières années, passant de 6,13% fin novembre 2020 à 6,25% en novembre 2021, puis atteignant 7,27% en novembre 2022, et est resté stable à 7,99% en novembre 2023.

Le TMM a enregistré ses plus hauts niveaux en 2023, atteignant un pic à 8,05% en mars 2023, alors que l’investissement stagne, que l’inflation reste élevée (8,6 en octobre) et que la crise économique se traduit par des hausses de prix et des pénuries récurrentes de produits de première nécessité.

Les Tunisiens, quant à eux, ou beaucoup d’entre eux, attendent toujours la manne financière de la réconciliation pénale. Quand l’argent va-t-il enfin tomber du ciel ?

I. B.