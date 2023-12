Le FSN appelle à un rassemblement en solidarité avec Dalila Ben Mbarek Msaddek

Le Front du Salut national (FSN) a appelé à un rassemblement en solidarité avec Me Dalila Ben Mbarek Msaddek qui doit comparaître demain, mardi 5 décembre 2023, devant le juge d’instruction dans le cadre d’une affaire instruite par le Parquet sur la base du décret 54, des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

Le FSN initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi a appelé ses partisans et tous les citoyens libres de Tunisie à participer à ce rassemblement prévu à partir de 9h30 devant le Palais de justice en solidarité avec Me Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

La même source a fermement dénoncé les poursuites engagées contre l’avocate, estimant que celles-ci s’apparentent à une violation de la liberté d’expression : « les avocats dans l’affaire dite de complot sont visés par les autorités» a dénoncé la même source.

De son côté Dalila Ben Mbarek Msaddek, a précisé que sa convocation est en lien avec un entretien médiatique qu’elle a eu avec le journaliste Borhen Bsaies sur la chaîne privée Hannibal TV.

«Nous ne resterons pas silencieux face à l’acharnement, au harcèlement, aux menaces de poursuites et aux accusations infondées… L’affaire de demain est une affaire contre la liberté d’expression et contre le droit de défense… Notre voix s’élèvera contre le décret de la honte : le décret 54… », a-t-elle notamment commenté, dans un post publié sur son compte Facebook.

Y. N.