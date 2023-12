Unicef : Un million d’enfants dans la bande de Gaza sont affectés par la guerre

Dans un communiqué publié ce lundi 4 décembre 2023, l’Unicef a rappelé que la bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, en affirmant que depuis le 7 octobre dernier, les frappes de l’occupant israélien ont fait 15.523 morts, dont 70% sont des femmes et des enfants.

Tout en évoquant un lourd bilan, l’Unicef ajoute qu’à ce jour au moins 4500 personnes, dont 3500 enfants sont portées disparues : «L’escalade des hostilités qui dure depuis près de deux mois dans la bande de Gaza et en Israël est la plus meurtrière depuis 2006…. Le bilan s’alourdit chaque jour de façon stupéfiante».

La même source a ajouté que depuis le 7 octobre à ce jour, un grand nombre de travailleurs humanitaires ont été tués dont 109 collègues de l’UNRWA, 322 bâtiments scolaires ont été endommagés, 81 % des hôpitaux ne fonctionnent plus, l’eau, l’électricité et le traitement des eaux usées sont coupés, la centrale électrique de la région a épuisé ses dernières réserves d’énergie et plus de 1,8 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du territoire (la moitié étant des femmes et des enfants)…

«Ceux qui survivent à la guerre verront leur vie bouleversée. Depuis le début des hostilités, ils sont exposés chaque jour à des scènes d’horreurs. La violence et les bouleversements qui les entourent peuvent induire un stress toxique qui interfère avec leur développement physique et cognitif», déplore encore l’Unicef en soulignant la nécessité d’accorder une protection spéciale pour chaque enfant dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire et en appelant de nouveau à une pause humanitaire immédiate et à un accès sécurisé afin de mettre en place des services vitaux pour les enfants et d’en assurer la continuité.