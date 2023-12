Tunisie : Me Dalila Ben Mbarek Msaddek laissée en liberté

Suite à son audition par le juge d’instruction ce mardi 5 décembre 2023, l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, a été laissée en liberté.

Me Msaddek a été entendue dans le cadre d’une affaire instruite par le parquet suite à une déclaration médiatique lors d’un entretien avec le journaliste Borhen Bsaies, diffusé sur Hannibal TV, et ce, sur la base du décret 54 des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

Un rassemblement de soutien à l’avocate a été observé devant le tribunal ce matin, et le juge d’instruction a rendu sa décision cet après-midi en décidant de laisser libre la concernée.

Y. N.