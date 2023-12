Le parti au pouvoir en Inde utilise la guerre d’Israël contre Gaza pour diaboliser les musulmans

Dans un tweet publié le 7 octobre 2023, le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde a fait un parallèle entre l’attaque du Hamas contre Israël et la situation en Inde avant l’élection de Narendra Modi au poste de Premier ministre en 2014. «Ce à quoi Israël est confronté aujourd’hui, l’Inde en a souffert entre 2004 et 2014. Ne jamais pardonner ne jamais oublier», peut-on lire. (Illustration: Netanyahou accueille Modi à l’aéroport Ben-Gourion, le 4 juillet 2017 – Ph. Haim Zach/GPO).

Par Rana Ayyub *

L’intention était claire. Accompagné d’une vidéo illustrant les attaques passées, le message faisait la promotion d’un récit de terrorisme islamiste dans un pays où la population musulmane, forte de 220 millions de personnes, a été diabolisée par le gouvernement dirigé par Modi au cours de l’année précédant les élections générales.

Peu de temps après la publication du tweet, les chaînes d’information pro-gouvernementales en Inde ont présenté l’attaque contre Israël comme une menace du jihad islamique, une situation à laquelle l’Inde était aux prises depuis des décennies, selon elles. L’Inde et Israël faisaient face à un ennemi commun qu’ils nommaient: «l’Islam». Des millions de tweets ont suivi en signe de solidarité avec Israël et mêlés de rhétorique antimusulmane.

La diabolisation des musulmans

Cette évolution s’enracine dans une idée biaisée de la suprématie hindoue. Historiquement, les nationalistes hindous ont idolâtré Adolf Hitler, remontant à la période précédant l’indépendance, lorsque le principal idéologue du mouvement, M.S. Golwalkar, a salué la «solution finale» nazie au problème juif et l’a présentée comme «une bonne leçon que nous, dans l’Hindoustan, pouvons apprendre et dont nous pouvons tirer profit». ‘‘Mein Kampf’’, qui met l’accent sur la supériorité raciale, est toujours resté un best-seller en Inde.

Pourtant, aujourd’hui, de nombreux nationalistes hindous sont également d’ardents partisans d’Israël et du Premier ministre Benyamin Netanyahou, que Modi considère comme l’un de ses amis proches et alliés.

Des nationalistes hindous d’extrême droite se sont même rassemblés devant l’ambassade israélienne à New Delhi pour demander à s’enrôler dans les Forces de défense israéliennes pour combattre l’ennemi commun d’Israël et de l’Inde. «La même pensée terroriste islamiste djihadiste radicale dont Israël est victime, nous en sommes également victimes», a déclaré un présentateur à la télévision, ajoutant : «Israël mène cette guerre au nom de nous tous.» Un autre dirigeant du BJP de Modi a déclaré sur les réseaux sociaux : «Nous pourrions être confrontés à la situation à laquelle Israël est confronté aujourd’hui si nous ne nous dressons pas contre le radicalisme politiquement motivé.»

Un soutien aussi fort à Israël s’écarte de l’histoire de solidarité du pays avec les Palestiniens. Selon un communiqué publié en 2019 sur le site Internet du gouvernement indien, «le soutien de l’Inde à la cause palestinienne fait partie intégrante de la politique étrangère de la nation. En 1974, l’Inde est devenue le premier État non arabe à reconnaître l’OLP comme le seul et légitime représentant du peuple palestinien.»

Mais le BJP de Modi a adopté Israël conformément à la conviction de nombreux nationalistes hindous conservateurs selon laquelle ils ont droit à un État hindou, tout comme les sionistes ont réussi à créer un État juif.

Les nationalistes hindous – qui arborent très souvent une croix gammée ou une image d’Hitler sur leurs comptes de réseaux sociaux – sont bien conscients du paradoxe; néanmoins, ils saluent Israël comme le seul pays qui, selon eux, a montré aux musulmans leur place, un modèle qu’ils souhaitent reproduire en Inde, où l’égalité du statut des musulmans est maintenant remise en question avec l’introduction de diverses lois au parlement.

L’islamophobie en Inde atteint son apogée

Lorsque le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : «Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence», cela a suscité de vives acclamations dans une section des médias sociaux indiens. Le Hamas, pour la droite indienne, ne concerne pas seulement tous les Palestiniens, mais tous les musulmans.

Ce n’est pas la première fois que la droite indienne utilise les attaques terroristes internationales pour alimenter les sentiments antimusulmans. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, Modi, alors haut fonctionnaire du BJP, est apparu dans un talk-show, «The Big Fight», pour dénoncer les médias indiens qui ne reconnaissaient pas le terrorisme islamiste et des citations du triées sur le volet des médias indiens pour lier l’islam au terrorisme. Quelques mois plus tard, l’État indien du Gujarat, dont Modi était le Premier ministre, a été le théâtre d’un pogrom en 2002 au cours duquel plus d’un millier de personnes, pour la plupart musulmans, ont été tuées. (Pour son incapacité à agir pour arrêter les émeutes, Modi s’est vu interdire l’entrée aux États-Unis pendant près d’une décennie.)

Le conflit Israël-Gaza se déroule alors que la haine islamophobe en Inde atteint son apogée et que la désinformation et la mésinformation trouvent un terrain fertile. Des vidéos manipulées ou mal étiquetées provenant d’Inde ont inondé les réseaux sociaux et ont été visionnées des millions de fois. Les pages des réseaux sociaux pro-gouvernementaux, citant des Palestiniens soupçonnés d’avoir fait des reconnaissances pour le Hamas lorsqu’ils travaillaient en Israël, promeuvent un boycott social complet des musulmans afin qu’ils ne puissent pas mener une opération similaire contre les hindous. Les messages WhatsApp exhortent les Indiens à voter pour Modi comme seul moyen d’éviter un tel massacre.

Le soutien intense que l’Inde apporte à Israël doit être considéré sous un seul angle : la politique islamophobe. Des élections générales auront lieu en avril et mai – et chaque siège à la chambre basse du Parlement est en jeu. Le conflit Israël-Gaza arrive à point nommé pour Modi et son parti.

Traduit de l’anglais.

Source: Washington Post.

* Journaliste et chroniqueuse indienne au Washington Post.