Tunis : Un dealer d’héroïne récidiviste interpellé près d’un établissement scolaire

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé l’arrestation d’un dealer d’héroïne, interpellé près d’un établissement scolaire à Ibn Sina (Tunis).

L’enquête a été menée par la Direction des Stups d’El-Gorjani en coordination avec le ministère public et le suspect récidiviste connu des services de la police a été arrêté en possession d’une quantité d’héroïne placée dans des petits sachets prêts à la vente.

La perquisition de son domicile a permis la saisie d’une autre quantité d’héroïne, d’un fusil sans autorisation et d’une somme d’argent, fruit de ce trafic de drogue et qui est estimée à plus de 5.000 dinars tunisiens .

Le Parquet du tribunal de Tunis 2 a ordonné la mise en détention du dealer, alors que l’enquête se poursuit, ajoute encore la DGSN.

Y. N.