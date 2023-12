Tunisie : Haykel Ben Mahfoudh élu juge à la Cour pénale internationale

Haykel Ben Mahfoudh vient d’être élu juge à la Cour pénale internationale (CPI) à l’issue des élections organisées, ce mercredi 6 décembre 2023, lors de la 22e session de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale auquel la Tunisie a adhéré en 2011.

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère des Affaires étrangères précise que Haykel Ben Mahfoudh devient le premier juge arabe siégeant à la CPI depuis que cet organe judiciaire international est devenu fonctionnel en 2002.

«Ce succès constitue une reconnaissance des hautes compétences du candidat de la Tunisie. Il est également le fruit d’une campagne élective qui s’est étalée sur plusieurs mois en Tunisie et à l’étranger, et à laquelle le Ministère des Affaires étrangères et ses Missions diplomatiques et Permanentes à l’étranger se sont attelés, avec l’appui des structures nationales concernées, et sous l’impulsion des hautes Autorités du pays», lit-on dans le communiqué du ministère.

Et d’ajouter : «L’élection du candidat tunisien reflète l’engagement résolu et authentique de notre pays envers le Statut de Rome, et à ses objectifs et principes nobles y énoncés, en vue de garantir la justice pénale internationale pour les victimes des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté Internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression, et pour la prévention de ces atrocités».

Le Ministre Nabil Ammar a par ailleur félicité Haykel Mahfoudh pour l’obtention de ce prestigieux poste international, tout en exprimant sa gratitude «pour le soutien de sa candidature par les institutions de l’Etat Tunisien».