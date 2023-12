Tunisie : poursuite de la hausse des prix des produits alimentaires

L’inflation est revenue à 8,3% en novembre 2023 contre 8,6% un mois plus tôt, a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans une note sur l’indice des prix à la consommation pour novembre, publié mardi 5 novembre 2023.

Cette tendance à la baisse, malgré la hausse mensuelle, est le résultat de la décélération du rythme de hausse des prix entre novembre et octobre par rapport à la même période de l’année dernière.

Le rythme annuel de hausse des prix s’est ralenti, passant de 13,1% à 11,9% dans le groupe des produits alimentaires et de 8,8% à 8,1% dans celui des meubles, équipements ménagers et d’entretien.

En novembre 2023, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 11,9% sur un an, tirés par la hausse des prix du café en poudre (35%), des huiles comestibles (29%), de la viande ovine (28%), de la viande bovine (17,1%) et des fruits frais ( 14,1%).

Les prix des produits manufacturés ont légèrement augmenté de 7,4% sur un an, poussés par les prix élevés des matériaux de construction (+5,8%), de l’habillement (+9,7%) et des produits d’entretien ménager (+8%).

Une hausse de 6,3% sur un an des prix des services a été alimentée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés, hôtels (+10,7%), des transports publics et privés (+14,4%), des services financiers (+13,3%) et les services d’assurance (+5,1%).

Les prix des produits non réglementés ont augmenté de 9,2% sur un an, tandis que ceux des produits réglementés se sont accrus de 5,2%.

Les prix des produits alimentaires non réglementés ont enregistré une hausse de 13,4% contre 3,3% pour les produits alimentaires à prix réglementés.

Les prix à la consommation en hausse de 0,3%

En novembre 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% après une légère hausse de 0,7% un mois plus tôt. Cette hausse est étroitement liée à la hausse des prix des produits alimentaires (+0,4%) et des services des restaurants, cafés et hôtels (+0,7%).

Une hausse mensuelle des prix des produits alimentaires de 0,4% a été enregistrée en raison de la hausse des prix des huiles alimentaires (+3,8%), des dérivés de céréales (+1,1%), des fruits (0,9%) et du poisson (0,9%). Parallèlement, les prix de la volaille ont chuté de 5,7 % en novembre.

En novembre, les prix des services de restauration et d’hôtellerie augmentent de 0,7% sous l’effet de la hausse des prix des services des restaurants et cafés (+1 %). Parallèlement, les prix des services hôteliers ont baissé de 2,1%.