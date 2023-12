FTDES : la Tunisie piégée par la «forteresse Europe»  

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a publié un communiqué où il dénonce la politique de contre l’Union européenne (UE) à l’égard des migrants, estimant que les expulsions aux frontières et les renvois en mer sont effectués pour «préserver la forteresse européenne».

«L’UE continue d’intervenir de diverses manières en Tunisie pour servir ses intérêts dans le but de protéger ses frontières et de lutter contre la libre circulation, à travers de nombreux programmes difficiles à retracer», écrit l’ONG, en référence à la récente inauguration du Centre commun de formation pour la gestion intégrée des frontières à Nefta avec un financement austro-danois et d’un centre similaire à Oued Zerga avec un financement allemand.

«L’Europe persiste à soutenir des accords, des programmes et des projets qui promeuvent ses intérêts et ses priorités et qui empêchent tout afflux vers son sol. Une politique qui conduit les migrants à s’installer dans des pays non européens», note l’ONG. Et ajoute : «C’est ce que les politiques européennes ont réussi à imposer à la Tunisie, qui connaît un nouvel épisode de gestion sécuritaire répressive d’une crise provoquée par ces politiques migratoires inhumaines de l’Union européenne avec l’approbation de l’État».

Le FTDES évoque ainsi le traitement réservé aux migrants de Sfax, refoulés vers les oliveraies des communes entourant la ville, dans des conditions difficiles et sans aide humanitaire. Par ailleurs, il souligne qu’après les événements d’El-Amra (dans la région de Sfax), où des gardes nationaux ont été agressés et des grièvement blessés par des migrants, les services de sécurité tunisiens ont mené des campagnes d’expulsions collectives de migrants vers les frontières libyennes, au lieu de les placer dans des lieux sûrs et de leur fournir des services humanitaires. Le communiqué souligne également que cela s’ajoute à l’expulsion systématique de tous les migrants interceptés en mer.

«Toutes ces pratiques renforcent les politiques de l’Union européenne visant à éloigner les migrants de son territoire en utilisant des Etats étrangers pour mettre en œuvre cette politique. Une approche qui conduit à une situation humaine difficile dans les pays du sud de la Méditerranée», souligne l’ONG.

I. B.