Onu : Guterres met en garde contre un effondrement du système humanitaire à Gaza

Dans une lettre inédite au Conseil de sécurité, Antonio Guterres secrétaire général de l’ONU a mis en garde, mercredi 6 décembre 2023, contre «un risque grave d’effondrement du système humanitaire » dans la bande de Gaza.

Antonio Guterres a appelé les membres du Conseil de sécurité à faire pression pour éviter une catastrophe humanitaire et a réitéré son appel à la déclaration d’un cessez-le-feu humanitaire ! « C’est urgent», a-t-il souligné, en affirmant que « la situation se dégrade rapidement en une catastrophe aux implications potentiellement irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble et pour la paix et la sécurité dans la région».

« Au milieu des bombardements constants des forces de défense israéliennes, et sans abri ni produits de base pour survivre, je m’attends à ce que l’ordre public s’effondre bientôt en raison des conditions désespérées, ce qui rendrait impossible toute aide humanitaire, même limitée », a encore écrit Antonio Guterres, ajoutant que les volontaires sont incapables d’atteindre les personnes dans le besoin à l’intérieur de Gaza.

Pour la première fois qu’il est au poste de secrétaire général de l’ONU, M. Guterres a de ce fait utilisé l’article 99* de la charte des Nations Unies pour alerter les membres du Conseil de sécurité.

De son côté, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a exprimé, sur la plateforme X, son soutien» à la lettre inédite d’Antonio Guterres, insistant pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza où «la catastrophe humanitaire est insupportable» a-t-il écrit.

Toutefois, et sans surprise, Eli Cohen ministre des affaires étrangères israélien a pour sa part publié un post sur la plateforme X, pour s’en prendre à Antonio Gutteres : «Son mandat à la tête de l’ONU est un danger pour la paix mondiale », a-t-il soutenu, en estimant que la demande «d’activation de l’article 99 et l’appel à un cessez-le-feu à Gaza constituent un soutien à l’organisation terroriste Hamas ».

Rappelons que selon les derniers chiffres livrés il y a 2 jours par l’Unicef, les frappes de l’occupant israélien dans la bande de Gaza ont fait 15.523 morts, dont plus de 5.350 enfants et au moins 3.250 femmes… Outre les blessés, soit 30.000 personnes (dont 9.000 enfants) et les 4500 portés disparus ( 3.500 enfants)…

*Article 99 de la charte de l’Onu : Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.