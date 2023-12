Salsabil Klibi élue présidente de l’Association tunisienne de droit constitutionnel

L’enseignante universitaire spécialiste du droit constitutionnel, Salsabil Klibi, a été élue présidente de l’Association tunisienne de droit constitutionnel et Chawki Gaddes, consultant et formateur en protection des données personnelles et ancien président de l’INPDP, a été élu en tant que vice-président.

C’est ce qu’annonce l’Association tunisienne de droit constitutionnel dans une note diffusée, hier, mercredi 6 décembre 2023, en rappelant que son assemblée générale organisée le 25 novembre a permis d’élire les membres de son nouveau bureau exécutif.

Ces derniers se sont réunis hier et ont procédé à leur tour à des élections pour la répartition des responsabilités au sein du BE, qui ont abouti à la composition suivante :

Présidente : Salsabil Klibi

Vice-président : Chawki Gaddes

Secrétaire générale : Mouna Tabai

Secrétaire général adjoint : Wassim Belhedi

Chargé des publications : Abderrazak Mokhtar

Trésorière : Rabeb Ayari

Trésorière adjointe : Monia Kari

Chargé des relations avec la presse : Faten Mbarki

La même source a ajouté que la présidente sortante, Salwa Hamrouni, a été nommée quant à elle présidente d’honneur de l’Association.