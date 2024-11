Débat à la Cité des Sciences de Tunis : «Territoire et alternatives»

L’association Architectes Citoyens, qui rassemble des professionnels engagés pour une architecture porteuse de transformation sociale et urbaine, organise un événement intitulé «Territoire et alternatives» à la Cité des Sciences de Tunis le vendredi 22 novembre à partir de 14h30. (Illustration : Chamakh Bouslama).

En ouverture, Chamakh Bouslama présentera son film ‘‘Emna’’. A travers une réflexion sur l’exil ou la dépression, le cinéaste explore ce que pourrait être un territoire alternatif, un espace où la matière, les mots, les cultures et les frontières physiques deviennent secondaires, permettant d’envisager une communication et une compréhension intuitives.

Prennent part au débat des experts venus de domaines divers pour croiser leur réflexion sur l’espace, le territoire, l’urbanisme et l’architecture. On en citera Leila Ammar, architecte enseignante, Moez Bouraoui, urbaniste enseignant, Kouraich Jaouahdou, activiste pour la démocratie participative, Hamadi Ben Jaballah, philosophe enseignant, Mohamed Kerrou, sociologue enseignant, Amor Khouja, architecte, Salsabil Klibi, juriste enseignante, Jeorge Riesen, psychothérapeute (Suisse), Rafaa Tabib, géopoliticien enseignant, et Houcine Tlili, historien de l’art.

La manifestation est organisée en partenariat avec l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU) et l’Ordre des architectes de Tunisie (OAT).