Belgique : retrait de nationalité à des enfants nés de parents palestiniens

Dans une surenchère pro-israélienne, des communes belges retirent la nationalité belge à des enfants nés de parents palestiniens, au mépris du droit, sur fond de génocide israélien contre les Palestiniens à Gaza. (Illustration : un enfant tenant une pancarte dénonçant la situation des Palestiniens depuis la Nakba de 1948, Bruxelles, 11 novembre 2023. « Nous ne pouvons pas respirer depuis 1948 », dit la pancarte – Ph. Reuters).

Depuis le mois d’août, et de manière accélérée depuis octobre, des dizaines de communes belges ont reçu des courriers de l’Office des étrangers, leur demandant de retirer la nationalité belge d’enfants nés en Belgique de parents palestiniens, rapporte le journal L’Echo.

C’est ce que constate et dénonce l’avocat Julien Wolsey, président de l’Association pour le droit des étrangers. Dans un texte publié par l’association, il évoque un «timing malheureux», au regard du conflit israélo-palestinien enclenché depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, ajoute le même journal.

La plupart de ces courriers ont été envoyés par l’Office des étrangers à des communes anversoises, mais également à Liège, en Région bruxelloise et en Flandre orientale. Plusieurs communes ont suivi les recommandations de l’Office des étrangers et ont convoqué des familles palestiniennes installées en Belgique afin que la mention de la nationalité belge de leur enfant soit retirée du registre national et que sa carte nationale d’identité soit rendue. Plusieurs sources actives dans le domaine du droit des étrangers le confirment au journal L’Echo.

Les Palestiniens représentent la troisième nationalité la plus importante en nombre à avoir demandé l’asile en Belgique en 2022 et 2023, derrière les Syriens et les Afghans.

Contacté, le cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole De Moor (CD&V), reconnaît également l’envoi répété de ces courriers. Mais nie tout lien de cause à effet avec la résurgence du conflit israélo-palestinien.