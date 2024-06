L’Ambassade de Tunisie à Bruxelles réagit aux déclarations de Josep Borrell

Dans un communiqué publié ce mercredi 26 juin 2024, l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles a réagi aux déclarations du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell lors de la réunion du Conseil européen des Affaires étrangères du 24 juin.

Josep Borrell avait exprimé le 24 juin les inquiétudes de l’UE face à un rapprochement de Tunis avec la Russie, la Chine et l’Iran, invitant les 27, à « la lumière des derniers développements internes et externes, à procéder à une évaluation collective et éviter certains événements qui conduisent à des rapprochements avec les gouvernements chinois, russe et iranien ».

L’Ambassade tunisienne a ainsi rappelé « qu’en Tunisie, le Gouvernement représente légitimement les aspirations du peuple et en exprime sa volonté souveraine; que la Tunisie conduit ses relations avec l’ensemble de ses partenaires en toute indépendance. Elle reste attachée à la constance et aux acquis de son Partenariat avec l’Union européenne, en œuvrant à ce que cette relation s’adapte constamment aux défis et changements en cours».

La même source a ajouté dans son communiqué que « l’acharnement de l’intéressé, ancien administrateur d’un groupe industriel désormais en fin de contrat professionnel, n’entachera pas le partenariat tuniso-européen».

Y. N.