PDL : Manifestation et jour de colère le 10 Décembre pour appeler à la libération de Abir Moussi

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme célébrée le 10 décembre de chaque année dans le monde, le Parti destourien libre (PDL) organise une manifestation et un jour de colère dimanche prochain, en soutien à la cheffe du parti Abir Moussi, en détention depuis le 3 octobre dernier.

Les partisans du PDL se rassembleront à la Goulette (banlieue nord de Tunis) et effectueront une marche symbolique à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme afin de dénoncer les violations des droits et des libertés en Tunisie et en particulier celles visant Abir Moussi.

Ils appelleront ainsi à sa libération, estimant que sa détention est abusive et que son procès est purement politique. Les partisans du PDL, accusent en effet, le président d’avoir instrumentalisé la justice, notamment pour évincer la cheffe du parti destourien des prochaines élections.

Y. N.