SNJT : Dabbar réclame «la suppression du décret 54, hautement liberticide»

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) Zied Dabbar a réitéré sa demande quant à la suppression du décret-loi n° 54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication, estimant que celui-ci est « hautement liberticide et va contre les principes de la Constitution tunisienne»

Zied Dabbar s’est exprimé sur ledit décret lors d’une journée ouverte de solidarité avec les journalistes, organisée ce vendredi 8 décembre 2023 au siège du syndicat, sous le slogan « Journalistes solidaires », et ce dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme le 10 Décembre

Il a rappelé, à l’occasion, que «les forces civiles, syndicales, politiques et sociales s’accordent sur le rejet du décret 54, hautement liberticide, représentant une violation des droits et libertés et allant contre les dispositions de la constitution tunisienne », a-t-il indiqué, en rappelant que de nombreux journalistes ont été poursuivis sur la base de ce décret.

«Le nombre des arrestations et des procès intentés contre les journalistes sur la base du décret-loi n°54 est alarmant… 40 personnes ont été poursuivis en justice, dont 7 journalistes, et ce, pour avoir exprimé leurs opinions dans le cadre de l’exercice de leur profession», a-t-il déploré, en ajoutant qu’il est, par ailleurs, inadmissible qu’un journaliste soit déféré devant la justice sur fond d’un texte juridique qui ne régit pas sa profession.

Y. N.