Journée internationale des droits de l’Homme : Le FSN manifeste à Tunis

Le Front du salut national (FSN) organise demain, dimanche 10 décembre 2023, une manifestation au centre ville de Tunis à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme.

Initié par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition notamment le parti islamiste Ennahdha, le FSN a appelé à un rassemblement à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis en solidarité avec le peuple palestinien.

Ce rassemblement sera organisé pour protester contre les massacres commis contre des civils sans défense à Gaza et pour mettre la pression sur les pays arabe et la communauté internationale afin de permettre un cessez-le-feu immédiat et urgent, ajoute la même source.

Le FSN manifestera également pour les droits et les libertés en Tunisie et appellera lors de son rassemblement à la libération des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat et de tous les opposants en détention, estimant qu’ils sont victimes de procès politiques.

