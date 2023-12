Tunisie : le rêve révolutionnaire vire au cauchemar

Dans le communiqué reproduit ci-dessous, qui se veut un appel ardent à la défense des valeurs de liberté et de démocratie, quelques 180 personnalités tunisiennes, maghrébines, arabes et de toutes nationalités dénoncent la dérive autoritaire en Tunisie et exigent la libération des prisonniers politiques et d’opinion. (Illustration: sit-in devant le palais de justice à Tunis pour réclamer la libération des détenus politiques).

Neuf mois se sont écoulés depuis l’arrestation des personnalités politiques accusées par le président Kaïs Saïed de «complot contre la sûreté de l’État». Ce dernier n’a pas hésité à désigner tous ceux qui cherchent à prouver leur innocence comme étant des complices dudit complot.

Il s’agit, à l’évidence, de faire taire toutes les voix qui s’aventurent à dévoiler la vacuité des dossiers «instruits» contre les prisonniers et l’absence de la moindre preuve de visées attentatoires aux institutions de l’État ou de tentative de renversement du pouvoir.

De fait, il s’agit de réduire à néant la liberté de pratiquer l’action politique que la Révolution du 17 décembre/14 janvier a rendu possible et ce après des décennies de despotisme.

Le régime aujourd’hui en place s’emploie à dénier ce droit aux citoyens et à réduire au silence toutes les voix qui refusent de se soumettre à son diktat : qu’elles émanent de franges de l’opposition, des journalistes, des réseaux sociaux, des milieux d’affaires…

Ce choix d’une répression tous azimuts est le corollaire de l’échec du discours qui a présidé au coup de force , le 25 juillet 2021, contre la Constitution , et l’échec aussi des promesses de lutte contre la corruption, de relance des investissements, d’amélioration de la situation économique et sociale. Au lieu de cela sévit une inflation jamais vue auparavant, des pénuries récurrentes, l’emballement de la spéculation, la contrebande… et, au quotidien, la répression.

Nous, ci-dessous signataires, Tunisien.nes, Maghrébin.nes et personnalités internationales;

Soucieux de défendre les valeurs de liberté et de démocratie;

Attachés aux acquis de la révolution tunisienne qui est venue couronner la longue lutte du peuple tunisien et de sa jeunesse contre l’injustice et le despotisme;

Et considérant que le principe de la présomption d’innocence jusqu’à preuve d’une culpabilité établie par une justice indépendante, une magistrature impartiale, doit bénéficier à toutes et à tous :

Réclamons la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion et leur droit à un procès équitable en présence d’observateurs locaux et internationaux condition indispensable pour garantir la transparence des dossiers devant l’opinion. Le retard, les reports et les comportements vengeurs des autorités tunisiennes n’ont que trop duré;

Condamnons fermement les déclarations du juge d’instruction interdisant aux médias de se mêler de l’affaire des prisonniers politiques, preuve s’il en est de la vacuité et de l’inanité des accusations qui leur sont imputées;

Saluons le courage des avocats dont les efforts démontrent jour après jour la vacuité des affaires en cours éclairant l’opinion sur leur caractère purement politique, malgré les campagnes de harcèlement à leur encontre.

Nous en appelons aux forces éprises de justice et de liberté pour renforcer la solidarité envers les prisonniers politiques et d’opinion tunisiens et éclairer l’opinion publique internationale sur les souffrances qu’ils endurent ainsi que celle de leurs familles.

Pour joindre sa signature, envoyer un email à crldht@proton.me

Premiers signataires :

Abbes Ahmed – عباس أحمد – directeur de recherche à Paris;

Abdelbaki Fethi – عبد الباقي فتحي – militant associatif;

Abdelhamid Amine – عبد الحميد أمين – syndicaliste, militant des droits humains;

Abdelmoumni – Fouad – عبد المومني فؤاد – économiste, militant démocrate marocain;

Abderezak Adel – عبد الرزاق عادل – universitaire retraité et ancien syndicaliste;

Addi Lahouari – الهواري عدي – professeur émérite en sociologie;

Afarki Abderrahim – أفارقي عبد الرحيم – défenseur des droits humains marocain;

Aït Djoudi Ali – أيت جودي علي – président de Riposte Internationale;

Akrouf Sanhadja – عكروف صنهاجة – féministe militante de l’immigration;

Alayed Abdelnacer – العايد عبد الناصر – essayiste et militant syrien;

Alhallak Mariam – الحلاق مريم – militante associative, Syrie:

Alhmoi Adel – الحموي عادل – militant associatif;

Allal Taoufik – علال توفيق – militant associatif de l’immigration;

Allal Mourad – علال مراد – militant des droits humains;

Alresh Nersreen – الريش نرسرين – militante syrienne, Jana Watan;

Amphoux Pascal – أمفو باسكال – architecte urbaniste;

Andersson Nils – أندرسون نيلس – éditeur et essayiste;

Bakhti Malika – بختي مليكة – fonctionnaire à la retraite;

Balibar Etienne – باليبار إتيان – professeur émérite, Université Paris-Ouest;

Barhoumi Mariem – برهومي مريم – militante associative;

Basila Maya – بازيلا مايا;

Baudouin Patrick – بودوان باتريك – président de la LDH (Ligue des droits de l’Homme);

Bazza Mohamed بازا محمد – militant associatif;

Bel Haj Yahia Fathi – بالحاج يحيى فتحي – écrivain;

Bel Hedi Habib – بلهادي حبيب – producteur;

Belaaliya Mhammed – بلعالية محمد – militant associatif, enseignant;

Belhadj Mahmoud – بلحاج محمود – militant des droits humains;

Belhassen Souhayr – بلحسن سهير – présidente d’honneur de la FIDH;

Belkeddar Farouk – بالقدار فاروق – retraité;

Ben Abdallah Fayçal – بن عبد الله فيصل – président de la FTCR;

Ben Abdelaziz Sami – بن عبد العزيز سامي – militant des droits humains;

Ben Abderrahman Faouzi – بن عبد الرحمن فوزي – ancien ministre;

Ben Achour Rabâa – بن عاشور رابعة – universitaire;

Ben Achour Sana – بن عاشور سناء – professeure de droit, présidente de Beity;

Ben Achour Yadh – بن عاشور عياض – universitaire;

Ben Arfa Slim – بن عرفة سليم – militant politique et associatif;

Ben Brik Taoufik – بن بريك توفيق – écrivain, journaliste;

Ben Frej Hechmi – بن فرج هاشمي – militant des droits humains;

Ben Hassan Intissar – بن حسن إنتصار – militante des droits humains;

Ben Hmida Cheima – بن حميدة شيماء – féministe militante des droits humains;

Ben Jemia Monia – بن جميع منية – juriste et militante des droits humains;

Ben Said Mohamed – بن سعيد محمد – médecin, militant de l’immigration;

Ben Slama Raja – بن سلامة رجاء – professeure des universités et psychanalyste;

Ben Slama Fathi – بن سلامة فتحي – psychanalyste, universitaire;

Bencheikh Kamel – بن شيخ كمال – écrivain;

Benchikh Madjid – بن شيخ مجيد – ancien doyen de la Faculté d’Alger;

Benhaïm Raymond – بن حايم ريمون – économiste;

Bensaad Ali – بن سعد علي – professeur des universités, Paris-VIII;

Besancenot Olivier – بيسانسينو أوليفييه – ancien candidat à l’élection présidentielle française;

Bessis Sophie – بيسيس صوفي – universitaire, historienne;

Böök Mikael – بوك ميكائيل – militant des droits humains

Boserup Rasmus Alenius – بوسيروب راسموس ألينيوس – directeur exécutif d’EuroMed;

Bouguila Judah – بوقيلة جودة – Feminist Queer Trans Tunisian Activist

Boumaza Nadir – بومازة نادر – professeurr émérite, chercheur Pacte CNRS Grenoble – membre CNER Algérie;

Boumediene Thiery Alima – بومدين تيري حليمة – ancienne députée européenne;

Braun Hugo – براون هوغو – militant Attac Allemagne ;

Buard Vincent- بوارد فينسان – Confédération unternationale solidaire et écologiste (CISE);

Burgat François – برجات فرانسوا – ex : DR CNRS à l’IREMAM;

Chamekh Raja – شامخ رجاء – militante des droits humains, féministe;

Chammari Khemaies – شماري خميس – ancien ambassadeur, militant des droits humains;

Charfi Saloua – الشرفي سلوى – militante des droits humains;

Chenchabi Hedi – شنشابي هادي – militant associatif;

Cherbib Mouhieddine – شربيب محيي الدين – défenseur des droits humains;

Charfi Chammari Alya – الشرفي شماري عليا – militante féministe, avocate;

Cherif Khadija – الشريف خديجة – militante féministe, ancienne présidente de l’ATFD;

Cohn-Bendit Daniel – كوهن بانديت دانيال – ancien député européen ;

Cours-Saliès Pierre – كورس-ساليز بيير – sociologue, professeur émérite Univ. Paris 8, membre d’Ensemble !;

Dahmani Ahmed – دهماني أحمد – universitaire, Algérie;

Dayan-Herzbrun Sonia – ديان هيرتسبرون صونيا – professeure émérite à l’Université de Paris-Cité;

Diallo Mamadou Bhoye – ديالو مامادو بوي – militant associatif, Collectif des communautés subsahariennes au Maroc;

Djabi Nacer – جابي ناصر – sociologue;

Djafri Yahia – جافري يحيى – enseignant à la retraite;

Djouaher – Leila – جواهر ليلى – militante féministe algérienne;

Dreano Bernard – دريانو برنار – président du Cedetim;

Dridi Mohsen – دريدي محسن – militant associatif;

Dupont Hélène – ديبون إيلين – militante associative;

Dutour Nassera – ديتور نصيرة – Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA);

El Asmar Wadih – الأسمر وديع – président du réseau Euromed-Rights;

El Baz Ali الباز علي – militant associatif;

El Fani Nadia – الفاني نادية – cinéaste;

El Hadjali Fethi – الحاج علي فتحي – militant associatif;

El Heni Zied – الهاني زياد – journaliste;

El Yazami Driss – اليازمي إدريس – défenseure des droits humains ;

Elsafty Abeer – الصفتي عبير ;

Eyraud Jean-Baptiste – إيرو جان باتيست – porte parole DAL;

Fall Aziz Salmone – فال عزيز سالمون – militant associatif;

Fanon Mendes France Mireille – فانون مانداس فرانس ميراي – porte parole de la fondation Franz Fanon;

Farbiaz Patrick – فاربياز باتريك – PEPS Pour une Ecologie Populaire et Sociale;

Farij Mona – فريج منى – féministe;

Fayman Sonia – فايمان صونيا – sociologue, militante de la solidarité internationale;

Fenniche Frej – فنيش فرج – ancien Haut fonctionnaire de l’Onu;

Ferchichi Wahid – فرشيشي وحيد – professeur de droit université de Carthage;

Ferjani Chérif – فرجاني شريف – professeur honoraire Université Lyon 2;

Fontaine Jacques – فونتان جاك – universitaire honoraire, membre d’Ensemble!;

Freire Rita – فرير ريتا – militante des droits humains, Brésil;

Frikeche Souad – فريكش سعاد – militante de l’immigration de l’AMF;

Gaudichaud Franck – قوديشو فرانك – historien, professeur à l’Université Toulouse Jean Jaurès;

Gharbi Mohamed Khairallah – غربي محمد خير الله – militant des droits humains;

Gharbi Najla – غربي نجلاء – universitaire, chercheuse;

Ghedamsi Mhamed – غدامسي محمد – militant des droits humains;

Gineste Pierre – جينست بيير – militant ;

Glasson-Deschaumes Ghislaine – غلاسون ديشوم غزلان – universitaire;

Gleizes Jérôme – غليز جيروم – vice-président du groupe Les écologistes au Conseil de Paris;

Gouja Alaa Eddine – قوجة علاء الدين – militant des droits humains;

Guerrier Daniel – غيريير دانيال – journaliste retraité;

Halouani Rafik – حلواني رفيق – activiste;

Hamdane Odeh Zakaria – حمدان عودة زكرياء – directeur exécutif de la coalition civique de Jérusalem;

Hamdi Ramzi – حمدي رمزي;

Hammami Ayachi – همامي عياشي – avocat et militant des droits humains

Hamdi Nawres – حمدي نورس – militant des droits humains;

Hanine Maher – حنين ماهر – sociologue, militant associatif;

Hasan Mohamed – حسن محمد – militant, Access Center for Human Rights (ACHR);

Hela Abdeljaoued – هالة عبد الجواد – défenseure des droits humains;

Henry Pierre – هنري بيير – France Fraternités;

Jelassi Hajer – جلاصي هاجر – militante des droits humains;

Jendoubi Kamel – جندوبي كمال – militant des droits humains, ancien ministre;

Kadri Aissa – قادري عيسى – universitaire;

Kazdaghli – Habib – كزدغلي حبيب – historien, universitaire;

Kefif Malek – كفيف مالك – militant associatif;

Kendsi Myriam – كندسي ميريام – artiste peintre;

Keteleer Hilde – كتيلير هيلدا – écrivaine;

Khalfa Pierre – خلفة بيير – économiste Fondation Copernic;

Khalfoune Tahar – خلفون طاهر – universitaire;

Khelifi Radhouane – خليفي رضوان – militant des droits humains;

Khlass Basma – خلاص بسمة – militante des droits humains;

Khouili Ramy – خويلي رامي – médecin et militant des droits humains;

Klémentik Nicole -كليمانتيك نيكول ;

Kousri Anouar – القوسري أنور – avocat des droits Humains;

Lahbib Kamel – الحبيب كمال – militant associatif Maroc;

Lahmer Annie – الأحمر أني – Conseillère Régionale Écologiste;

Maalaoui Rachid – معلاوي رشيد – SNAPAP, CGATA;

Maali Mohamed – معالي محمد – journaliste et écrivain;

Manceron Gilles – مانسيرون جيل – historien;

Matri Jalel – ماتري جلال – l’association le Pont Genève;

Menahem Georges – ميناهيم جورج – directeur de recherche, CNRS – MSH Paris Nord;

Mermet Henri -ميرم هنري – commission internationale Ensemble!;

Mermet Daniel – ميرميت دانيال – coordinateur du comité de sauvegarde de la LADDH. Algérie;

Messiah Gustave – مسياح غوستاف – économiste, CEDETIM;

Messica Fabienne – ميسيكا فابيان – sociologue, LDH;

Metin Umit – ميتين أوميت – porte parole de L’ACORT militant des droits humains;

Mohsen-Finan Khadija – محسن-فينان خديجة – universitaire spécialiste du Maghreb;

Mrad Hatem – حاتم مراد – journaliste, écrivain;

Nafti Hatem – النفطي حاتم – essayiste et militant des droits humains;

Ostier Florence – اوستير فلورانس – sociologue et Coopératrice, Monde Méditerranéen;

Ouarda Habib – واردة حبيب – militant associatif;

Perrin Evelyne – بيران إيفلين – économiste;

Poupin Christine – بوبين كريستين – porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste;

Quintal Yves – كوينتال إيف – enseignant, Ensemble;

Rafier Jean-pierre – رافييه جان بيير – membre élu Comité National Ligue des droits de l’Homme;

Rahmoune Aïssa -رحمون عيسى – vice-président de la FIDH;

Revault Lorand – ريفو لوراند – militant des droits humains;

Richard Chantal – ريشارد شانتال – militante associative

Romdhani Messaoud – رمضاني مسعود – militant des droits humains;

Rousset Pierre – روسيه بيير – militant associatif et internationaliste;

Saadi Amira – سعدي أميرة – militante des droits humains;

Safar Ali – صفار علي – écrivain et journaliste;

Said Saida – سعيد سعيدة – militante des droits humains;

Saint-Jean Henri – سان جان هنري – docteur en psychologie sociale ancien président de l’ADFE de Tunisie;

Salem Maram – سالم مرام – The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM);

Samary Catherine – ساماري كاثرين – économiste spécialiste des Balkans;

Sayouri Jamila – سايوري جميلة – avocate, présidente association ADALA Maroc;

Schade-Poulsen Marc – شاد بولسن مارك – chercheur, Université de Roskilde, Danemark;

Sghaier Rima – صغير ريما – militante associative;

Skik Hichem – سكيك هشام – universitaire, militants associatif et politique;

Soltani Seif – سلطاني سيف – militant des droits humains;

Sopo Dominique – سوبو دومينيك – président de SOS Racisme;

Soubhi Hamouda – صبحي حمودة – Forum Marocain des Alternatives, président du FMAS;

Souissi Ahmed – سويسي أحمد – militant des droits humains;

Szatan Claude – سزاتان كلود – militant associatif;

Taha Kareem – طه كريم – militant du front égyptien des droits humains;

Taleb Ibrahimi Khaoula – طالب إبراهيمي خولة – professeure des universités, Alger, Algérie;

Tandjaoui Hocine – تانجاوي حسين – écrivain;

Tlili Fathi – تليلي فتحي – président de l’UTIT;

Touati Merzoug – تواتي مرزوق – journaliste et militant, site web elhogra.com;

Turki Leila – تركي ليلى – militante;

Varin Christian – فاران كريستيان – syndicaliste et internationaliste;

Vassallo Patrick – فاسالو باتريك;

Vergiat Marie-Christine – فيرجيات ماري كريستين – vice-présidente de la LDH, ancienne députée européenne;

Vianna Pedro – فيانا بيدرو – poète, homme de théâtre, enseignant universitaire (migrations);

Whitney Anthony – ويتني أنتوني – Solidarite Internationale LGBTQI+ (SIL);

Witlox Anita – ويتلوكس أنيتا – Amnesty International, Pays-Bas;

Yaker Farid – ياكر فريد – militant associatif;

Zeghbib Hocine – زغبيب حسين – université de Montpellier;

Zniber Abdallah – زنيبر عبد الله – militant des droits humains.