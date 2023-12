Israël : Arieh King qualifie les Palestiniens de «sous-hommes» et de «fourmis» 

Commentant les images des civils palestiniens arrêtés et dénudés par l’armée israélienne qui ont circulé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, le maire adjoint de Jérusalem Arieh King a appelé à… «enterrer vivants les civils palestiniens détenus à l’aide de bulldozers militaires D-9».

Selon l’agence d’information palestinienne Wafa qui a rapporté l’information, Arieh Yitzhak King, activiste d’extrême-droite très engagé en faveur des colonies juives à Jérusalem-Est, a qualifié les Palestiniens de «nazis», de «sous-hommes» et de «fourmis»… Et d’ajouter : «Ce ne sont pas des êtres humains ni des animaux humains, ce sont des sous-hommes et c’est ainsi qu’ils doivent être traités.»

Voilà la racaille au pouvoir en Israël que certains Etats occidentaux, Etats-Unis en tête, ci-devant grands défenseurs des droits de l’homme… de préférence blanc, soutiennent bec et ongles, tous en fermant même les yeux sur le génocide des Palestiniens que cette même racaille commet à Gaza et en Cisjordanie.

Il faut dire qu’en matière de génocide, Israël a de qui tenir : ses parrains occidentaux, américains, allemands, français et autres italiens, qui en ont commis des génocides aux quatre coins du monde.

I. B.