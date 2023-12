Les Allemands musulmans craignent la montée de l’islamophobie

Autant l’Allemagne est pro-israélienne et affiche un soutien inconditionnel décomplexé à Israël, autant elle ignore le génocide palestinien au point d’imposer une répression contre les voix propalestiniennes pacifiques. Cela rejaillit sur les Allemands musulmans qui se sentent stigmatisés et mal à l’aise. (Illustration : Manifestation propalestinienne à Berlin, en Allemagne, le 2 décembre 2023).

Par Allia Bukhari

Lorsque le Hamas a massacré 1 200 Israéliens le 7 octobre lors de la plus grande attaque contre la communauté juive depuis l’Holocauste, l’Allemagne a fait preuve d’une solidarité sans faille avec l’État d’Israël, soutenant son droit «inaliénable» à l’autodéfense. Il a condamné à juste titre les pertes de vies humaines et la capture d’otages tout en appelant au retour immédiat et sain et sauf de ces derniers. La porte de Brandebourg de Berlin a été illuminée aux couleurs du drapeau israélien et un rassemblement a été organisé le lendemain dans la capitale, en présence de plusieurs responsables gouvernementaux, en solidarité avec l’État juif pour condamner sans équivoque l’antisémitisme.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la «seule place» de son pays était aux côtés d’Israël, faisant référence à la relation particulière entre les deux pays en raison du passé de l’Allemagne – une position qu’il a réitérée lors de son voyage à Tel Aviv et à plusieurs reprises, même après plus de 21 000 Palestiniens, dont plus de 8 000 enfants, ont été tués. Avec la fin de la trêve temporaire, le nombre de morts à Gaza a augmenté de 40 pour cent par rapport à avant la pause humanitaire, selon l’organisation à but non lucratif basée à Genève, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Répression des voix propalestiniennes

Le soutien inébranlable apporté à Israël en Allemagne a également conduit les autorités à imposer une répression contre les voix palestiniennes pacifiques dans plusieurs villes allemandes dès le début de la dernière flambée de ce conflit.

Les policiers ont procédé à plusieurs arrestations – y compris la détention d’alliés juifs de Palestine – ont imposé une interdiction de manifestations, harcelé des artistes et saisi des banderoles, actes dignes d’un État autoritaire. Les manifestants qui dénonçaient l’occupation israélienne, les morts civiles suite au siège et les conditions humanitaires épouvantables à Gaza étaient considérés comme des sympathisants du terrorisme et du Hamas. À l’exception de Samidoun, qui a célébré les attentats du 7 octobre et a été à juste titre interdit par le gouvernement allemand, la plupart de l’activisme palestinien en Allemagne, composé de gauchistes, d’homosexuels, de féministes et de juifs, a été largement pacifique.

Même si les intimidations de l’État et en particulier de la police allemande n’ont pas dissuadé les rassemblements propalestiniens en faveur d’un cessez-le-feu (des manifestations ont lieu chaque semaine avec des centaines et des milliers de personnes), il n’a pas fallu longtemps pour que les sentiments anti-palestiniens en Allemagne se manifestent, suivant une démarche anti-migrants, anti-arabes et anti-musulmans à un moment où l’islamophobie dans ce pays européen était déjà en plein essor.

Une étude réalisée en juin par le groupe d’experts sur le sentiment anti-musulman en Allemagne a révélé que des attitudes hostiles à l’égard des musulmans pouvaient être constatées dans une grande partie de la population allemande, les musulmans étant considérés comme «les autres» et associés à «la violence et la terreur».

Fissures du tissu démocratique allemand

La guerre Hamas-Israël a largement mis en lumière les fissures du tissu social et démocratique allemand, où le racisme est toujours endémique et les stéréotypes anti-musulmans sont répandus.

La presse allemande, y compris des publications comme Bild et Die Zeit, a joué un rôle décevant en colportant des stéréotypes néfastes sur les musulmans allemands, les qualifiant de menace pour la démocratie et les valeurs du pays et les associant à la haine et à l’antisémitisme. Un article publié par Die Zeit se demandait même si les immigrés musulmans pourraient un jour devenir «civilisés», tandis que les dirigeants, dont Scholz, appelaient à leur expulsion car, selon lui, «il y en a trop qui arrivent».

D’autres dirigeants allemands, comme le chef de l’Union chrétienne-démocrate Friedrich Merz, ont tenu des propos similaires : «L’Allemagne ne peut plus accueillir de réfugiés. Nous avons suffisamment de jeunes hommes antisémites dans le pays», comme si l’antisémitisme était importé et n’était pas un problème auquel l’Allemagne est confrontée de l’intérieur de la part de l’extrême droite et des suprémacistes blancs. Selon la police fédérale, environ 84 pour cent des crimes antisémites sont commis par l’extrême droite allemande. Le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), une force politique d’extrême droite, organise régulièrement des défilés haineux, racistes et antisémites sans contrôle et bénéficie d’un regain de soutien au niveau local, devenant le deuxième parti en importance après les récentes élections régionales.

La police et les politiciens allemands sont sceptiques à l’égard des marches propalestiniennes, par crainte de déclarations antisémites, prétendent-ils. Mais il est pertinent de mentionner ici que cette préoccupation légitime concernant l’antisémitisme ne s’exprime principalement que lorsque des manifestations propalestiniennes ou des rassemblements d’immigrants arabes et de musulmans de couleur sont en cause, et non lorsque la menace vient des auteurs suprémacistes locaux.

Il est inquiétant de constater que les incidents antisémites ont connu une recrudescence avec la guerre en cours à Gaza. Pourtant, il est troublant de voir l’Allemagne utiliser ce grave problème comme une arme en rejetant la faute sur les migrants et les Arabes musulmans et en attisant les flammes du racisme et de la xénophobie.

Stéréotypes sur les immigrés, les Palestiniens et les Arabes

Une résidente musulmane de Berlin, déçue par l’attitude froide à l’égard des musulmans en Allemagne à une époque marquée par le conflit israélo-palestinien, m’a confié qu’il était effrayant de penser à ce que les temps à venir réservent à sa famille et à ses enfants, qui sont d’origine arabe et ont des noms musulmans.

Une autre immigrée d’origine musulmane a fait écho à des sentiments similaires, affirmant que la haine et la perpétuation des stéréotypes sur les réseaux sociaux et dans les médias allemands la faisaient se sentir de plus en plus mal accueillie.

Autrefois appréciée pour son acceptation ouverte des réfugiés et sa tolérance, beaucoup se rendent compte de manière déconcertante que l’Allemagne n’est peut-être pas complètement guérie du passé et qu’elle a beaucoup à faire pour lutter contre l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme. En stéréotypant les immigrés, les Palestiniens et les Arabes, l’Allemagne encourage encore davantage des groupes comme l’AfD et l’extrême droite. Ses géants des médias ne rendent pas service en créant des divisions et en colportant des stéréotypes, et ses politiciens n’ont pas réussi à défendre les 5,5 millions de musulmans.

Traduit de l’anglais.

Source : Middle East Monitor.

* Les intertitres sont de la rédaction.