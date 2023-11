Les Américains musulmans font face à une vague brutale d’islamophobie

La violence contre les Américains musulmans et arabes a explosé depuis le 7 octobre 2023. Certains disent que la situation est presque pire qu’elle ne l’était après le 11 septembre 2001. (Rassemblement de musulmans pour la prière du vendredi devant le Capitole à Washington, D.C., et une manifestation pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, le 20 octobre 2023. Ali Khaligh-Getty Image).

Par Shahamat Uddin *

Sara Masoud, professeure assistante palestino-américaine vivant à San Antonio, se souvient du dimanche 8 octobre comme d’un jour d’horreur. La veille, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait promis de transformer la bande de Gaza en une «ville en ruines» en réponse aux attaques brutales menées en Israël par le Hamas.

Masoud a organisé un rassemblement d’urgence devant le palais de justice fédéral de San Antonio pour soutenir la population de Gaza. Une centaine de personnes se sont présentées. Mais alors que Masoud prononçait un discours lors du rassemblement, elle a découvert que sa propre vie était en danger.

«Dès que j’ai pris le mégaphone et que j’ai commencé à parler, deux grands hommes blancs drapés du drapeau israélien, l’un avec une batte de baseball à la main et un pistolet attaché à la taille, sont venus droit vers moi et ont commencé à crier des insultes et nous criant de partir», se souvient Masoud. Elle raconte : «Ils nous ont traités de terroristes, d’idiots, nous ont dit de quitter le pays. Ils se sont rapprochés de plus en plus de moi et ont essayé d’enlever mon voile et ont crié : ‘‘De qui essayez-vous de vous cacher ?’’ L’homme avait l’air d’être sur le point de me frapper avec sa batte de baseball. Finalement, un groupe de gens les ont plaqués au sol après qu’ils aient continué à essayer d’attaquer d’autres personnes lors du rassemblement. Les policiers… ont observé passivement à distance puis ont proposé leur soutien aux deux hommes qui ont été jetés à terre. Ils n’ont rien fait pour nous protéger. Ils ont escorté les attaquants dans la rue.»

L’expérience de Masoud en matière de racisme anti-palestinien violent et d’islamophobie n’est pas un fait isolé. Le Bureau fédéral d’investigation a fait un communiqué rendu public le mercredi 25 octobre, indiquant qu’il «a constaté une augmentation des rapports faisant état de menaces contre les communautés et institutions juives, musulmanes et arabes». Corey Saylor, directeur de la recherche et du plaidoyer au Council on American-Islamic Relations (CAIR), a déclaré à The Nation que son organisation a été témoin d’un «grand nombre» d’attaques haineuses anti-arabes et anti-musulmanes : plus de 1 200 depuis le 7 octobre, soit une augmentation de 216 pour cent par rapport à la même période en 2022.

Toujours à San Antonio, le mercredi 25 octobre, une femme médecin voilée a reçu des cailloux et des pierres sur sa voiture tandis qu’un homme blanc lui criait des insultes islamophobes. L’incident s’est produit dans un quartier où elle et sa famille vivaient en sécurité depuis plus de vingt ans.

Le dimanche 22 octobre, un homme blanc de 39 ans a tiré avec une arme à feu lors d’un rassemblement pro-palestinien à Skokie, dans l’Illinois. Le même jour, Zevulen Ebert, 33 ans, a été accusé de crime de haine après avoir attaqué des manifestants pro-palestiniens et des policiers à Skokie tout en criant des accusations selon lesquelles des Palestiniens auraient tué des bébés. Deux autres incidents dans l’Illinois ont été signalés à Bridgeview et Lombard.

Et c’était dans un seul État. La liste des incidents concerne tout le pays : Cleveland, où un Palestinien-Américain rentrait chez lui après avoir déjeuné lorsqu’il a été intentionnellement heurté par un conducteur qui a crié «Tuez tous les Palestiniens»; Brooklyn, où un homme portant un drapeau palestinien a été attaqué; Queens, Manhattan et sur le pont de Brooklyn; Eugène, Oregon; Salt Lake City, Utah; Minneapolis, Minnesota; Université de Stanford, Californie; Tolède, Ohio; et ainsi de suite.

Lors de l’incident le plus horrible, Wadea Al Fayoume, 6 ans, a été poignardé à mort vingt-six fois dans le canton de Plainfield, dans l’Illinois, par Joseph Czuba, 71 ans, qui a lancé ses slogans anti-musulmans tout en poignardant l’enfant. La mère d’Al Fayoume, également poignardée, a survécu.

Le CAIR a subi une alerte à la bombe contre un dîner de collecte de fonds initialement prévu le samedi 22 octobre au Crystal Gateway Marriott à Arlington, en Virginie. L’hôtel a annulé l’événement et le CAIR a déplacé le dîner dans une mosquée locale.

«Nous avions plusieurs policiers en congé et des policiers armés, une force de sécurité privée sous contrat, également armée, et l’un de nos intervenants avait son propre service de sécurité», explique Saylor. «Nous n’avons pas dévoilé le nouvel emplacement au public. Nous avons examiné chaque personne inscrite au banquet, n’autorisant que celles que nous connaissons ou qui ont assisté à nos événements dans le passé. Nous avons examiné chacun de leurs réseaux sociaux, puis nous les avons appelés pour nous assurer qu’ils étaient de vrais êtres humains. C’est seulement alors qu’ils ont reçu l’adresse», ajoute Saylor, qui estime que le climat actuel est sans précédent.

«Je fais ce travail depuis plus de 30 ans. Je me souviens qu’après le 11-Septembre, j’étais assis dans mon immeuble du CAIR, regardant les nombreuses voitures de police devant notre immeuble après que nous ayons commencé à recevoir de violentes menaces. Je me souviens qu’en 2009, je me tenais à l’extérieur du bâtiment du CAIR pour donner une conférence de presse après avoir reçu des menaces suite à la fusillade de Fort Hood, mais jamais de ma vie je n’ai été témoin de ce que nous voyons aujourd’hui. Je n’ai jamais eu à faire venir plus de 15 personnes armées pour surveiller mon événement», dit-il.

De 2000 à 2009, les crimes haineux contre les musulmans ont augmenté de plus de 500%, poussant les musulmans et ceux qui pourraient être perçus comme musulmans à être extrêmement vigilants. Masoud, qui a immigré avec sa famille de Burqa, Naplouse, à El Paso, Texas, en 2000, se souvient clairement de cette époque et dit que cela se reproduit encore. «Après les attentats du 11-Septembre, mes parents m’ont demandé de m’identifier comme femme blanche et de ne pas parler arabe en public», explique Masoud. Elle raconte : «Quelqu’un dans notre communauté a lancé une alerte à la bombe contre la mosquée où je fréquentais l’école du dimanche et cela n’a jamais fait la une des journaux. Mes parents ont pris la décision de m’enseigner à la maison en raison de la façon dont les enfants arabes étaient intimidés au collège. Une grande partie de ce que nous voyons aujourd’hui est profondément liée à cette expérience et cela fait ressortir en moi cet enfant effrayé.»

Pourtant, Masoud décrit cette récente forte hausse des violentes attaques islamophobes et anti-arabes comme «presque pire qu’après le 11-Septembre». Elle a toujours eu des autocollants pro-palestiniens attachés à sa voiture, mais ces dernières semaines, elle a été heurtée à plusieurs reprises par d’autres conducteurs et un autre véhicule a tenté une fois de la faire sortir violemment de la route.

En janvier 2017, lorsque l’ancien président Donald Trump a signé le décret interdisant à de nombreux musulmans de l’étranger d’entrer en Amérique, les musulmans déjà présents aux États-Unis ont également connu une forte recrudescence de l’islamophobie violente. Rana Abdelhamid, fondatrice et directrice exécutive de Malikah, une organisation populaire qui milite contre la violence sexiste et fondée sur la haine et dirige des formations d’autodéfense pour les communautés marginalisées, remarque désormais une différence majeure dans l’inquiétude portée aux communautés musulmanes et arabes.

«[En 2017], il y avait ce sentiment que les démocrates et la gauche étaient d’une certaine manière animés par l’empathie et il y a eu des moments de cohésion et de solidarité, mais cela ne ressemble pas à ce moment», dit Abdelhamid. Elle explique : «Les musulmans, les Arabes et les Palestiniens sont également tous vilipendés actuellement dans les espaces démocrates… et cela se voit dans les gros titres des médias, dans les déclarations politiques publiques et des deux côtés. Vous ne voyez pas d’empathie ou de chagrin pour la vie des Palestiniens, mais plutôt de la déshumanisation. En tant que personne ayant travaillé sur la violence fondée sur la haine, les recherches montrent qu’une telle haine est spécifiquement liée à la rhétorique politique. Lorsque cette rhétorique politique vient de partout, cela augmente évidemment le niveau de violence et c’est exactement pourquoi nos communautés ressentent cette violence en ce moment.»

Les musulmans, les Arabes et ceux qui pourraient être perçus comme faisant partie de l’une ou l’autre communauté changent à nouveau de style de vie pour renforcer leur sécurité, notamment en retirant le hijab et les bijoux religieux, en s’abstenant de parler des langues autres que l’anglais en public et même en faisant attention aux grands rassemblements musulmans comme les prières du vendredi dans les mosquées.

En ce qui concerne la sécurité physique, Abdelhamid déclare : «Nous nous concentrons sur ce que les gens peuvent faire pour se sentir le plus en sécurité possible, sur ce qui leur permettra de se sentir physiquement bien. Et cela semble différent pour tout le monde. Par exemple, (…) si vous ne vous sentez pas en sécurité à cause de la réaction de quelqu’un à votre position politique, alors peut-être que vous ne vous engagez pas verbalement, car cela pourrait dégénérer en accrochage physique. Ainsi, se concentrer sur le bien-être physique des gens est la principale préoccupation et cela peut aller du changement d’apparence physique aux voyages en groupe.»

Au milieu de cette vulnérabilité accrue, Abdelhamid, Masoud et Saylor ont tous vu leurs communautés se rassembler pour assurer leur sécurité mutuelle. Masoud dit qu’elle porte en fait plus souvent son keffieh palestinien dans les espaces publics et au travail pour renforcer la solidarité.

Abdelhamid a trouvé cathartique et réconfortant d’assister aux prières, veillées et manifestations communautaires, mais elle se sent également protégée par la solidarité construite entre sa propre communauté et ceux qui vivent une peur similaire. «J’ai eu le privilège et la chance d’avoir une communauté en relation avec de nombreux Juifs qui m’ont également tendu la main», dit-elle. Elle ajoute : «Il y a eu un espace de traitement mutuel que nous avons également cultivé autour de la sécurité. La montée de l’antisémitisme et de la violence anti-musulmane nous unit et construit une meilleure solidarité entre nous. Je regarde également la communauté sikh touchée par la violence et j’y trouve de la solidarité.»

Le 1er novembre, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont annoncé la «toute première stratégie nationale américaine de lutte contre l’islamophobie aux États-Unis». L’annonce a été accueillie avec un scepticisme extrême, beaucoup affirmant que la Maison Blanche avait contribué à créer les conditions d’une islamophobie généralisée en Amérique. D’autres ont souligné que cette stratégie pourrait accroître la surveillance policière des communautés musulmanes américaines qui font déjà l’objet d’une surveillance accrue et de visites aléatoires du FBI depuis le 7 octobre. Suite à l’annonce par la Maison Blanche de sa nouvelle stratégie, le CAIR a publié une déclaration selon laquelle «la première et la plus importante étape» pour lutter contre la montée de l’islamophobie aux États-Unis est pour le président Biden «d’exiger un cessez-le-feu à Gaza». La déclaration relie directement les tendances violentes aux États-Unis à la «rhétorique déshumanisante, raciste et islamophobe» utilisée par les gouvernements israélien et américain.

Saylor, qui rencontre régulièrement et défend les intérêts des musulmans touchés par l’islamophobie violente au nom du CAIR, conseille à ceux qui souffrent de se tourner les uns vers les autres pour obtenir de l’aide. «La recherche montre que les êtres humains en crise se regardent les uns les autres pour voir comment les autres réagissent», dit-il. Il appartient à chacun d’entre nous de s’en souvenir. Regardez les uns les autres, ayez de la force et prenez soin de votre communauté. Notre cause est juste et notre communauté est forte.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été menacé par l’islamophobie ou par des violences identitaires connexes, vous pouvez demander de l’aide sur Islamophobia.org.

Journaliste indépendante qui écrit sur les questions sociales avec un intérêt particulier pour l’identité.

Traduit de l’anglais.

Source : The Nation.