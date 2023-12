Amnesty International-Tunisie : Pétition pour demander l’abandon des charges contre Chaima Issa

Amnesty International a mis en place une pétition afin de demander aux autorités tunisiennes l’abandon des charges contre Chaima Issa, tout en dénonçant les poursuites la visant.

Ci-dessous le texte d’Amnesty International à propos des poursuites contre Chaima Issa, qui doit comparaître demain, mardi 12 décembre, devant la justice militaire :

En Tunisie, Chaima Issa risque la prison pour s’être exprimée ouvertement

Chaima Issa est une militante réputée en Tunisie. Dans la Tunisie du président Kaïs Saied, elle encourt des dizaines d’années d’emprisonnement en raison de son militantisme politique pacifique. Notre devoir : la soutenir !

La militante politique Chaima Issa fait l’objet d’une enquête pour un « complot » présumé, pour avoir rencontré des diplomates étrangers avec d’autres figures de l’opposition tunisienne. Elle est sous le coup d’une interdiction injuste de voyager et « d’apparaître en public ». Un tribunal militaire, qui manque d’indépendance, a également ouvert une enquête sur Chaïma Issa pour avoir critiqué les autorités lors d’une émission radio.

La situation des droits humains en Tunisie s’est détériorée, beaucoup de tribunaux manquent d’indépendance, et la liberté d’expression est attaquée.

Dans ce contexte inquiétant, nous demandons aux autorités tunisiennes l’abandon immédiat de toutes les restrictions et charges retenues contre Chaima Issa. Les autorités doivent s’abstenir de prendre de nouvelles mesures qui menacent les droits humains et doivent s’engager à honorer les obligations de la Tunisie au regard du droit international.

Parce que Chaima Issa a souhaité apporter des changements dans son pays, elle risque la prison. Changeons son histoire en la soutenant, signez notre pétition !

Notons que Chaima Issa, qui est accusés de diffusion de fausses nouvelles dans le but de nuire à la sécurité publique, d’incitation des militaires à désobéir aux ordres, et d’offense au chef de l’État, avait déjà comparu dans cette affaire et avait été laissée en liberté et son procès reporté.

De son côté, le Front du Salut national (FSN) a également dénoncé les poursuites engagées contre Chaima Issa, en déplorant des procès fondés sur des déclarations médiatiques et sur des positions politiques.

Le FSN indique également qu’il organise un rassemblement demain à partir de 9h devant le tribunal militaire à Meftah Saadallah à Tunis, afin de la soutenir et de «dénoncer les procès politiques contre les opposants au régime», tout en appelant avocats, défenseurs des droits de l’Homme et activistes ainsi que ses partisans à soutenir Chaima Issa.

Y. N.