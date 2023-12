Tunisie : Chaima Issa comparait devant la justice militaire

Chaima Issa membre du Front du Salut national comparaîtra, demain mardi 12 décembre 2023, devant la chambre criminelle près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis.

C’est ce qu’annonce le comité de défense diffusé via l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, en précisant que Chaima Issa est accusé de diffusion de fausses nouvelles dans le but de nuire à la sécurité publique, d’incitation des militaires à désobéir aux ordres, et d’offense au chef de l’État.

Le Comité de défense a dénoncé les poursuites visant estimant qu’elle «est poursuivi pour avoir exprimé ses opinions et positions politiques lors d’interventions radiophoniques» et a appelé les avocats à la soutenir.

Y. N.