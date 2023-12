Communiqué du FSN suite à la condamnation de Chaima Issa à un an avec sursis

Le Front du salut national (FSN) initié par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition a exprimé sa totale solidarité avec Chaima Issa condamnée à un de prison avec sursis par le tribunal militaire de Tunis.

Dans son communiqué publié, ce mercredi 13 décembre 2023, le FSN a dénoncé un «harcèlement judiciaire et un acharnement contre les opposants politiques» et à de nouveau exprimé son opposition à la poursuite de civils devant la justice militaire.

La même source a déploré la recrudescence des poursuites visant les politiciens pour des déclarations médiatiques en rappelant que cela constitue une violation de la liberté d’expression en particulier et de l’activité politique indépendante en général.

«Les menaces n’atteindront pas l’objectif du pouvoir en place qui cherche à faire taire l’opposition. Au contraire, celles-ci ne feront qu’accroître sa détermination à poursuivre sa lutte jusqu’à ce que la légitimité soit rétablie et que le coup d’État qui a établi un pouvoir individuel soit terminé», a ajouté le Front du salut national.

Rappelons que Chaima Issa a comparu libre hier devant le Tribunal militaire de Tunis, et qu’elle a été condamnée ce matin à six mois avec sursis pour incitation des militaires à désobéir aux ordres, quatre mois avec sursis pour offense au chef de l’État et deux mois avec sursis pour propagation de fausses informations et de rumeurs dans le but de nuire à la sécurité publique et à la défense nationale.

