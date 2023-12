Rencontre à Paris sous le slogan : «Gaza dans nos cœurs, la Tunisie dans nos chairs» (CRLDHT)

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) organise demain, jeudi 14 décembre 2023 à 18h30, à la Bourse du travail dans le 13e arrondissement de Paris, une rencontre débat sous le slogan : «Gaza dans nos cœurs, la Tunisie dans nos chairs».

Cette rencontre est organisée à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme par le CRLDHT pour débattre de la situation de la répression des libertés en Tunisie et pour appeler à la libération des prisonniers politiques et d’opinion qui croupissent en prison depuis plus de dix mois.

«Le régime aujourd’hui en place s’emploie à réduire à néant le droit de pratiquer l’action politique que la Révolution du 17 décembre2010/14 janvier 2011 a rendu possible après des décennies de despotisme, à dénier ce droit aux citoyens et à réduire au silence toutes les voix qui refusent de se soumettre à son diktat qu’elles émanent de franges de l’opposition, de journalistes, de réseaux sociaux, de milieux d’affaires» déplore le CRLDHT.

Et d’ajouter : « Il n’hésite pas par ailleurs à instrumentaliser les crimes de guerres et de génocide actuellement commis à l’encontre des Palestiniens pour mieux masquer ses échecs à l’intérieur du pays et renforcer sa mainmise sur la société»,

Le CRLDHT a appelé «les forces éprises de justice et de liberté» à exprimer leur solidarité avec les prisonniers politiques et d’opinion en vue d’éclairer l’opinion publique internationale sur «les souffrances qu’ils endurent ainsi que celle de leurs famille».