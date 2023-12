Un an avec sursis contre Chaima Issa : Amnesty appelle à l’annulation de la condamnation

Tout en réaffirmant son opposition à la poursuite de civils devant la justice militaire, Amnesty International a appelé, ce mercredi 13 décembre 2023, à l’annulation du jugement prononcé ce jour contre Chaima Issa, membre du Front du salut national (FSN), condamnée à un an de prison avec sursis.

Chaima Issa a comparu libre hier devant le Tribunal militaire de Tunis, et son comité de défense a annoncé qu’elle a été condamnée ce matin à six mois avec sursis pour incitation des militaires à désobéir aux ordres, quatre mois avec sursis pour offense au chef de l’État et deux mois avec sursis pour propagation de fausses informations et de rumeurs dans le but de nuire à la sécurité publique et à la défense nationale.

Réagissant à cette condamnation Amnesty International a appelé à l’annulation de la peine prononcée contre l’activiste politique de l’opposition, estimant qu’elle a été poursuivie pour avoir déclaré publiquement son opinion lors d’une déclaration médiatique et a donc exercé son droit de liberté d’expression.

« Chaima Issa est une écrivaine célèbre et une figure de l’opposition qui n’aurait pas dû être inculpée dès le départ, car elle n’a fait qu’exercer pacifiquement son droit à la liberté d’expression. Les autorités tunisiennes doivent annuler immédiatement cette condamnation odieuse prononcée par un tribunal militaire. Cette affaire a été portée par un gouvernement de plus en plus répressif qui ne recule devant rien pour faire taire les voix dissidentes», a commenté Fida Hammami, chargée de recherche et de plaidoyer à Amnesty International.

