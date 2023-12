Gaza : Le journaliste Wael Al-Dahdouh blessé (Al-Jazeera)

La chaîne Al-Jazeera a annoncé que son correspondant le journaliste palestinien Wael Al-Dahdouh a été blessé par des éclats d’obus suite à un frappe de l’occupant israélien, ce vendredi 15 décembre 2023, près d’une école à Khan Younès.

Wael Al-Dahdouh qui a été blessé au bras est dans état stable, selon des sources citées par la chaîne et a été transporté à l’hôpital où il a appelé à secourir son collègue journaliste photographe répondant au nom de Samer également blessé dans cette attaque.

Rappelons que Wael Al-Dahdouh, connu pour son engagement, sa bravoure et sa résilience, a perdu son épouse, son fils et sa fille, mercredi 25 octobre dernier, lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza.

Notons par ailleurs que les frappes de l’occupant israélien à Gaza ont fait depuis le 7 octobre plus de 18.700 morts et plus de 50.000 blessés (sans compter les disparus), selon le dernier bilan révélé hier, sachant que 75% des victimes sont des femmes et des enfants.

Y. N.