Gaza : «Les enfants ont besoin d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable», Unicef

Tout en rappelant que la bande de Gaza est l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, Unicef a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable.

Unicef indique que plus d’un million d’enfants ont été forcés de fuir leur maison : «Des quartiers entiers, où les enfants avaient l’habitude de jouer et d’aller à l’école, ont été transformés en amas de ruines, dépourvus de toute trace de vie».

A woman carries a child while heading toward the southern Gaza Strip, during the ongoing hostilities in the Gaza Strip.

«Le bilan s’alourdit à un rythme alarmant… Des enfants et leurs familles ont été attaqués dans les endroits qui auraient dû être les plus sûrs pour eux : leur foyer, les abris, les hôpitaux et les lieux de culte. Depuis le 7 octobre, plus de la moitié des écoles à Gaza ont été endommagées», ajoute encore Uncief, en déplorant le décès de milliers d’enfants.

Mustafa, 14-year-old, holding his football and running on the streets of Rafah city due to an airstrike nearby .

«Des milliers d’enfants auraient été tués, et des milliers d’autres blessés.. Leurs maisons ont été détruites, leurs familles déchirées», rappelle encore la même source, estimant que le cessez-le-feu est devenue une urgence vitale.

Laith, 10-year-old, sits in a cart transferring mattresses from his house that was destroyed by an airstrike in the city of Rafah. » Our house is now destroyed, and we only have some clothes and these mattresses. We are now looking for any place where we can live,” he said.

Rappelons que les frappes de l’occupant israélien ont fait depuis, le 7 octobre dernier, près de 18.000 morts, dont 75% sont des femmes et des enfants.