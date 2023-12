Le Festival international des oasis de Tozeur dévoile l’affiche de sa 44e édition

Le festival international des oasis de Tozeur, l’une des plus grande manifestation culturelle et touristique du Sud tunisien, a dévoilé l’affiche de sa 44e édition qui se déroulera du 26 au 29 décembre 2023.

La 44e édition rendra hommage à la Palestine qui sera au cœur du Festival et dont l’affiche a été conçue par Achref Babba, sachant que des artistes et des visiteurs de différents pays son attendus à cette manifestation culturelle et touristique.

La scène principale sera installée au cœur de la Médina et accueillera des spectacles et des représentations mettant notamment en exergue les traditions des habitants du Tozeur.

Les organisateurs annoncent un programme varié qui permettra également aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine culturel et gastronomique du Djerid.

Y. N.