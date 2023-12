Tunisie : baisse de 64% du déficit de la balance commerciale alimentaire (fin novembre 2023)

Le déficit de la balance commerciale alimentaire de la Tunisie s’est contracté de 64% à fin novembre 2023, pour s’établir à 723 millions de dinars (MDT), contre 2 013 MDT au cours de la même période de l’année précédente.

Selon les données publiées vendredi 15 décembre 2023 par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le taux de couverture a atteint à 89,4% à fin novembre 2023 contre 72,1% à fin novembre 2022.

En valeur, les exportations alimentaires ont augmenté de 17,6% par rapport à fin novembre 2022, pour atteindre 6 117,8 MDT. Les importations ont reculé de 5,2% à 6 840,9 MDT à fin novembre 2023, par rapport à la même période de l’année dernière.

Selon l’Onagri, la baisse du déficit est due principalement à la hausse de 48,1% des exportations d’huile d’olive et à la baisse de 11,3% des importations de céréales et de 38,2% des importations d’huiles végétales, malgré l’augmentation des importations de sucre de 72,0% et de lait et de sous-produits laitiers de 50,3%.

Les prix à l’exportation ont augmenté de 58,7% pour l’huile d’olive, de 28,7% pour les tomates, de 5,1% pour les dattes et de 1% pour les agrumes, par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, le prix moyen à l’exportation des produits de la pêche a baissé de 6,6%.

A l’inverse, les prix à l’importation des céréales ont baissé de 26,6% pour le blé dur, de 22,4% pour le blé tendre, de 25,4% pour l’orge et de 20,8% pour le maïs.

Les huiles végétales ont également baissé de 22,7%, tout comme le lait et les sous-produits laitiers (-4%), tandis que les prix du sucre ont augmenté de 13,4%.