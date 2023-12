Tunisie : Le PDL dénonce l’interdiction de sa manifestation de soutien à Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé que les autorités ont interdit une manifestation de soutien à sa présidente Abir Moussi prévue le 17 décembre 2023 devant la prison civile de la Manouba.

Qualifiant cette interdiction de «de harcèlement contre Abir Moussi la privant de ses droits», le PDL a appelé les autorités à cessez les violations commises contre le parti en général et contre sa présidente en particulier.

Rappelons que Abir Moussi est en grève de la faim depuis 13 jours pour dénoncer sa détention qu’elle considère «arbitraire, ayant été décidée sans aucune raison valable et dans le but de l’éliminer politiquement et faire taire la voix des Destouriens»

La présidente du PDL a été arrêtée le 3 octobre dernier, alors qu’elle tentait de remettre une requête par huissier notaire au bureau d’ordre de la présidence de la république à Carthage, et fait face à de graves accusations, notamment sur la base de l’article 72 et dont les peines vont jusqu’à la peine de mort.

