Tunisie : Tout sur la Kia EV6 100% électrique

City Cars Kia, concessionnaire de la marque automobile KIA en Tunisie, a annoncé le lancement de son premier véhicule électrique l’EV6 lors d’une conférence de presse tenue au showroom Kia d’El Kram le 14 décembre 2023 en présence de médias et partenaires de City Cars ainsi que de personnalités VIP et clients potentiels.

Animée par Sadry Skander et en collaboration avec l’équipe de City Cars et ses partenaires, cette conférence de presse a été bien plus qu’une simple présentation. Elle a été l’opportunité de plonger les invités dans les aspirations futures du constructeur à travers l’impressionnante EV6. Ce modèle représente le fer de lance d’une offensive électrique majeure pour Kia, révélée lors du premier EV Day à Séoul le 12 octobre dernier.

« L’EV6 affiche un look résolument sportif et distinctif jusque dans le moindre détail. Sa silhouette « évasive » qui selon l’angle de vue s’apparente quasi équitablement à un crossover ou un SUV ou une berline, lui confère un charme inégalé et une prestance unique », a déclaré avec enthousiasme Riadh ANNABI, Directeur Général de City Cars Kia.

«Ce véhicule incarne l’innovation inscrite dans l’ADN de notre marque. Il représente parfaitement la nouvelle philosophie de design adoptée par Kia : ‘Opposites United’, inspirée des contrastes entre la nature et l’humanité. L’EV6 est le ‘Game-Changer’ qui annonce un changement de paradigme, une offensive électrique plaçant Kia parmi les leaders mondiaux de la transition vers l’électrification», a-t-il souligné.

«Notre décision d’introduire des modèles électriques en Tunisie témoigne d’une vision innovante du marché et d’une orientation résolument tournée vers le futur. Elle reflète notre profonde conviction dans l’inéluctable progression du véhicule automobile. Cependant, ce choix s’accompagne d’un engagement équivalent à relever les défis induits par cette décision courageuse», a-t-il affirmé.

«Pour cela, nous avons initié un programme novateur centré sur l’expérience client VE, nommé ‘Green Tie Program’. Ce pack de services sur-mesure, dédié à nos clients VE, vise à garantir une expérience optimale avant, pendant et après l’acquisition du véhicule. Ce programme englobe des solutions de recharge, une assistance permanente, un service après-vente réactif, une communauté dédiée aux clients VE et une connectivité avancée», a-t-il conclu.

De son côté, M. Mutaz NAZZAL, Directeur Général de TotalEnergies en Tunisie, partenaire de longue date de City Cars (KIA), a souligné l’évolution du secteur pétrolier et esquissé la stratégie mondiale de TotalEnergies pour répondre aux défis de la transition énergétique.

Afin de consolider cette position, TotalEnergies a lancé en Tunisie le premier réseau de recharge électrique couvrant tout le territoire, offrant à ses clients des bornes de recharge tous les 200 kilomètres. Actuellement, ce réseau compte 29 points de charge équipés de 20 bornes électriques, disponibles dans 18 stations-service TotalEnergies à travers le pays. Ces bornes offrent une puissance variée, allant de 22 kWA à 50 KWH DC. Trois bornes de recharge rapide à 50 KWH DC sont déjà opérationnelles sur les autoroutes, avec six points de recharge, et une extension est prévue prochainement pour couvrir l’ensemble des grands axes routiers tunisiens.

Ce déploiement s’inscrit dans une démarche collaborative entre TotalEnergies Marketing Tunisie et ses partenaires de la mobilité électrique, en particulier City Cars KIA.

Un autre élément essentiel évoqué lors de cet événement dans le domaine des véhicules électriques concerne l’assurance.

En effet, Monsieur Skander NAIJA, Directeur Général d’AMI Assurances, a annoncé que pour l’année 2023, la compagnie se positionne en tant que premier assureur à instaurer un domaine dédié aux voitures électriques en Tunisie. Cette initiative implique l’organisation de journées spéciales avec des experts étrangers, incluant en avant-première la présentation du prototype de la Kia EV6. Cette démarche proactive vise à préparer les parties prenantes et les partenaires d’AMI Assurances à concevoir des garanties et des services spécifiques pour les véhicules électriques, une approche déjà adoptée pour ses clients.

La nouvelle Kia EV6, une voiture 100 % électrique qui redéfinit l’expérience automobile. Dotée d’un espace intérieur polyvalent et spacieux grâce à sa batterie plate sous le plancher, la EV6 offre un design inspirant et une performance électrique inégalée. Avec une autonomie longue durée, une propulsion/transmission intégrale et zéro émission, cette voiture incarne l’avenir de la mobilité durable. La technologie 800V ultra-rapide de recharge permet d’atteindre 80 % de charge en seulement 18 minutes.

La récupération d’énergie maximise l’autonomie et l’efficacité, tandis que les fonctionnalités de connectivité et d’info-divertissement révolutionnent l’ère des véhicules électriques. En plus de tout cela, la EV6 est équipée de systèmes avancés d’aide à la conduite pour assurer sécurité et commodité à chaque trajet.

La Kia EV6 est commercialisée en trois versions :



• GT-Line Standard Range 2WD, puissance de 9CV et 58 kWh au prix de 224 980 DT

• GT-Line Long Range 2WD, puissance de 13CV et 77.4 kWh au prix de 249 980 DT

• GT-Line Dual Power 4WD, puissance de 21CV et 77.4 kWh au prix de 269 980 DT

