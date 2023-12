Le poème du dimanche : ‘‘Pour la défense des poètes’’ de Niels Hav

Né en 1949 à Gudum, au Danemark, Niels Hav est poète et nouvelliste vivant à Copenhague. Il publie poésie et fiction dans de nombreux magazines. (Photo Christina Bjørkøe).

Auteur de sept recueils de poésie et trois livres de nouvelles. Son œuvre est traduite dans diverses langues dont le portugais, l’arabe, l’anglais, le turc et le chinois. Son écriture ironique et sarcastique, est dans le prolongement de la littérature danoise, où humour et regard sévère s’entremêlent, créant des effets subversifs, non sans constat désabusé.

Tahar Bekri

Qu’est-ce qu’on va faire des poètes?

Les pôvres ils sont à plaindre.

Tout de noir vêtus ils nous fendent le cœur

grelottent sous des blizzards intérieurs.

La poésie est une peste atroce.

Les contaminés déambulent en se lamentant,

leurs cris empoisonnent l’atmosphère comme des fuites

de centrales nucléaires mentales. Ah la grosse fatigue

psychique !

La poésie est un tyran

qui rend les gens insomniaques et

détruit les couples mariés.

Elle entraîne les hommes dans des maisons de campagne

abandonnées en plein hiver

où ils se morfondent munis de casques antibruit et

cache-nez. Hélas! hideuse est cette torture.

La poésie est un fléau

pire que la gonorrhée – une ignominie abominable-.

Mais pensez aux poètes, ils souffrent.

Pardonnez-leur !

Ils sont hystériques comme des femmes enceintes de jumeaux

au neuvième mois, ils grincent des dents pendant le sommeil,

mangent de la terre et de l’herbe. Ils restent des heures dehors

dans le vent tourmentés de métaphores effarantes.

Pour eux chaque jour est une messe solennelle.

Ô ! Ayez pitié des poètes,

ils sont sourds et aveugles, aidez-les dans la circulation

où on les voit trimballer leur handicap invisible.

Ils se rappellent tant de choses. De temps en temps

l’un d’eux s’arrête

et tend l’oreille vers une sirène lointaine.

Ménagez-les.

Les poètes sont des enfants aliénés

chassés de chez eux par le clan familial

Priez pour eux,

ils sont nés malheureux –

leurs mères ont pleuré sur eux

sollicité l’assistance médicale et juridique

avant de baisser les bras

afin de préserver leur propre santé mentale.

Ô pleurez pour les poètes!

Pour eux il n’y a point d’issue.

Infestés de lyrisme tels des lépreux clandestins

ils sont embastillés dans leur propre imagination

– un ghetto inquiétant rempli de démons

et de fantômes malicieux.

Quand, par une journée d’été ensoleillée

vous voyez un pauvre poète

sortir d’un immeuble en titubant, pâle

comme un revenant et défiguré par les

théorisations –

aidez-le!

Attachez-lui ses lacets, emmenez-le

au jardin public et posez-le sur un banc

au soleil. Chantez-lui une petite chanson,

achetez-lui une glace, racontez-lui une histoire,

il est si tristounet.

Détruit par la poésie.

Traduit du danois par Per Soerensen

(Remerciements à l’auteur)