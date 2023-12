Rome et Londres cofinancent un projet pour rapatrier les migrants depuis la Tunisie

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a salué samedi 16 décembre, l’approche de la Première ministre italienne Giorgia Meloni dans la lutte contre l’immigration illégale, lors d’une visite à Rome où les deux responsables ont convenu de cofinancer un projet visant à aider les migrants à rentrer chez eux… depuis la Tunisie.

Lors de leur rencontre, Sunak et Meloni ont convenu de financer un projet visant à faciliter le rapatriement des migrants en Tunisie, pays de départ de nombreux migrants tentant de rejoindre l’Europe. Ils «se sont engagés à cofinancer un projet visant à promouvoir et à aider le retour volontaire des migrants de Tunisie vers leur pays d’origine», a indiqué Downing Street.

Le bureau de Meloni a déclaré que cela serait conforme aux projets existants de l’Onu, sans donner plus de détails.

Il reste cependant à savoir si la Tunisie, si attachée à sa souveraineté et à l’indépendance de sa décision nationale, a été officiellement consultée à propos de ce projet et si elle a accepté de jouer ce rôle de… gardien des frontières de l’Europe, rôle que le président Kaïs Saïed a toujours rejeté.

Sunak et Meloni entretiennent de bonnes relations depuis qu’ils ont tous deux pris leurs fonctions en octobre 2022, et samedi le Britannique a comparé Meloni à l’ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher – et a déclaré qu’ils avaient besoin d’un peu du «radicalisme» de la Dame de fer pour lutter contre la migration massive.

Les deux dirigeants ont eu des entretiens formels au bureau de Meloni et le leader conservateur britannique a également prononcé un discours lors d’un rassemblement du parti d’extrême droite au pouvoir en Italie, Fratelli d’Italia.

Les deux dirigeants se sont engagés à arrêter les débarquements de migrants sur les côtes de leurs pays respectifs et, dans son discours, Sunak a salué la volonté commune de «rompre avec le consensus».

Les deux Premiers ministres font l’objet de vives critiques pour leur politique, depuis les projets de Sunak d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda jusqu’aux mesures de Meloni visant à limiter les activités des navires de sauvetage humanitaire en Méditerranée.

