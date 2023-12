L’OMS indignée par la destruction de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé son indignation après la destruction, suite à une frappe de l’occupant israélien, de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza ayant causé la mort de huit patients, dont un enfant de neuf ans.

«Le système de santé de Gaza était déjà à genoux et la perte d’un autre hôpital, même minimal, est un coup dur », a noté Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus sur la plateforme X, en appelant à mettre fin aux attaques contre les hôpitaux, le personnel de santé et les patients.

Le chef de l’OMS a également indiqué que de nombreux patients de Kamal Adwan ont dû être évacués « au péril de leur santé et de leur sécurité » alors que les ambulances n’étaient même pas en mesure d’atteindre l’établissement, ajoutant que de nombreux agents de santé auraient été détenus, et que l’OMS et ses partenaires recherchent de toute urgence des informations sur leur statut.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a de nouveau réitéré son appel au cessez-le-feu immédiat, sachant que depuis le 7 octobre plus de 19.000 gazaouis, dont 75% sont des femmes et des enfants ont été tués dans les frappes de l’occupant israélien.

Y. N.