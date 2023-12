PDL : Point de presse du Comité de défense sur l’affaire visant Abir Moussi

Le comité de défense de la présidente du PDL et avocate Abir Moussi a organisé, ce lundi 18 décembre 2023, un point de presse afin de révéler les dernières nouvelles sur l’affaire visant la cheffe du parti destourien.

Lors de ce point de presse, Karim Krifa avocat et membre du PDL a annoncé qu’un rapport a été remis au juge d’instruction relatif au recours engagé contre la désignation de l’expert chargé d’examiner le téléphone de Abir Moussi, arrêtée depuis le 3 octobre dernier et que le comité de défense a réclamé sa révocation , en affirmant que ce dernier ne figure pas sur la liste des experts judiciaires.

«Abir Moussi n’a commis aucun crime et sa détention depuis 3 mois est arbitraire», a-t-il ajouté, tout en s’exprimant également sur l’état de santé de la cheffe du PDL, jugé de plus en plus inquiétant, dit-t-il.

«Depuis son arrestation, Abir Moussi souffre de douleurs persistantes dans différentes parties de son corps sans qu’il y ait une prise en charge médicale sérieuse permettant de la soulager, et cela, sans parler des conditions dans sa cellule, où la fenêtre est cassée et où l’eau s’introduit par des fissures», a ajouté Karim Krifa qui a dénoncé, à ce propos, un acharnement et de la torture contre la présidente du parti.

L’avocat et dirigeant du PDL a par ailleurs dénoncé le refus d’une demande de parloir spécial empêchant la fille de Mme Moussi de la voir directement et considère que ce refus fait partie du harcèlement mené par les autorités contre la dirigeante politique : «La situation sur cette affaire sera suivie à la loupe… et que chacun assume sa responsabilité», a-t-il conclu.

Y. N.