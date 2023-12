Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 18 décembre 2023, que de fortes quantités de pluies ont été enregistrées durant les dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays.

Les plus grandes quantités de pluies ont été enregistrées à Hergla au gouvernorat de Sousse et à Monastir (117 mm), à Sidi Alouane (113 mm) dans le gouvernorat de Mahdia et Ksour Essef (104 mm), à Grombalia (112 mm )

L’INM a par ailleurs annoncé que le temps pluvieux se poursuivra cette nuit et que de fortes pluies sont attendues demain, mardi 19 décembre dans la plupart des régions de la Tunisie.

Y. N.