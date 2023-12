Drame à Sidi Hassine : Une dame âgée tuée par son neveu lors d’un cambriolage !

L’enquête ouverte suite au meurtre d’une dame âgée de 77 ans lors d’un cambriolage à Sidi Hassine (Tunis) a permis d’arrêter le suspect, qui n’est autre que le… neveu de la victime !

C’est ce qu’a affirmé Sami Snathi porte-parole du tribunal de Tunis 2, dans une déclaration, ce mercredi 20 décembre 2023 sur Mosaïque FM, en précisant que le corps de la victime a été découvert chez elle lundi matin et que l’alerte a été donnée par sa belle fille qui habite au rez-de-chaussée.

L’auteur de ce crime odieux a été identifié et il s’agit de son neveu, indique encore le porte-parole du tribunal, ajoutant que ce dernier avait passé la nuit dans le jardin de sa tante en vue de s’introduire chez elle et de la cambrioler.

Lorsque le fils de la dame âgée et son épouse sont sortis au petit matin pour aller travailler, le neveu est entré par la fenêtre chez sa tante et lui a volé quelques bijoux et une somme estimée à un peu moins de 800 dinars.

Se retrouvant nez à nez avec sa tante, il l’a étranglée avec son propre foulard avant de prendre la fuite, ajoute encore Sami Snathi, en affirmant que le tueur a été placé en détention sur ordre du ministère public, qui a décidé de le poursuivre pour homicide volontaire avec préméditation.

