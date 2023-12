L’Espagne en appelle à la conscience d’une Europe indifférente aux souffrances des Palestiniens  

En déclarant, mercredi 20 décembre 2023, que «le moment est venu pour les Européens de parler clairement et d’une seule voix» concernant les attaques brutales d’Israël contre la Bande de Gaza, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez persiste et signe et marque sa différence vis-à-vis d’un ensemble européen aux ordres du lobby sioniste international.

«Non pas parce que le monde nous regarde ou parce que l’histoire nous jugera, mais parce que des êtres humains souffrent, que de petits enfants souffrent et perdent la vie», a déclaré Sanchez devant le parlement espagnol, assurant que Madrid n’allait pas «rester les bras croisés».

Sous les applaudissements, Pedro Sanchez a également déclaré que les responsables politiques espagnols devront œuvrer à la reconnaissance de l’Etat de Palestine au cours de cette législature, qui a débuté il y a environ un mois, rapporte l’agence Anadolu.

«L’Europe doit contribuer activement à la recherche d’une solution définitive au conflit et offrir une perspective sérieuse de paix. Cela implique la reconnaissance d’un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l’État israélien», a ajouté Sanchez, précisant que l’UE dans son ensemble devrait reconnaître l’État de Palestine, rapporte encore l’agence turque.«Les bombardements doivent cesser immédiatement» et l’aide humanitaire doit pouvoir atteindre «les personnes qui connaissent le froid, la faim et la souffrance», a martelé Sanchez.

I. B.