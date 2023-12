La défense de Moussi dépose une demande de libération auprès du doyen des juges d’instruction

Le comité de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL) et avocate Abir Moussi a déposé, ce vendredi 22 décembre 2023, une demande de libération.

Signée par plusieurs avocats et à leur tête le bâtonnier Hatem Mziou la demande de libération a été adressée au doyen des juges d’Instruction du tribunal de première instance de Tunis, précise le comité de défense qui dénonce une détention arbitraire et un procès purement politique.

Me Ali Tayachi, qui préside le comité de défense de Abir Moussi, a indiqué lors d’un rassemblement du PDL à Bab Banat à Tunis, que le le doyen des Juges dispose de quatre jours pour répondre à la demande de libération : «Dans le cas où cette demande n’est pas prise en considération d’autres procédures seront prises d’ici mardi, d’autant que Me Moussi n’a commis aucun délit…», a-t-il lancé.

Rappelons que la présidente du PDL est en détention depuis le 3 octobre dernier alors qu’elle tentait de remettre une requête par huissier notaire au bureau d’ordre de la présidence de la république à Carthage, et fait face à de graves accusations, notamment sur la base de l’article 72 et dont les peines vont jusqu’à la peine de mort.

Abir Moussi est en grève de la faim depuis 19 jours pour dénoncer sa détention qu’elle considère «arbitraire, ayant été décidée sans aucune raison valable et dans le but de l’éliminer politiquement et faire taire la voix des Destouriens».

Y. N.