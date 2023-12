Tunis : saisie d’argent et de bijoux cachés dans les WC chez un suspect

Des douaniers tunisiens ont saisi une somme de 550 000 dinars et une quantité de bijoux et de métaux précieux d’une valeur de 600 000 dinars dans le domicile d’un suspect, à Tunis. Ce dernier est impliqué dans des affaires de contrebande et de blanchiment d’argent. (Illustration: photo d’archives).

Selon le général de brigade Chokri Jabri, porte-parole officiel de la direction générale des douanes tunisiennes, qui intervenait par téléphone dans l’émission Sbah Ennas sur Mosaïque aujourd’hui, vendredi 22 décembre 2023, a expliqué que l’argent et les bijoux saisis avaient été trouvés à l’intérieur d’une boîte métallique cachée dans les toilettes du domicile du suspect, et que des documents relatifs à des comptes bancaires et des transactions financières ont également été trouvés confirmant l’implication du suspect dans un réseau de blanchiment d’argent.

Le ministère public a ordonné la poursuite de l’enquête, a-t-il ajouté.

I. B.